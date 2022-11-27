Близнецы смогут сорвать большой куш.

Новая неделя с 28 ноября по 4 декабря принесет удачу сразу трем знакам Зодиака. Гороскоп по картам Таро сулит им небывалый успех. Кому повезет больше всех - читайте ниже.

Близнецы

Близнецам повезет познакомиться с влиятельной персоной, которая поможет им решить проблемы. Карты Таро сулят вам небывалое везение. Близнецы смогут быстро достичь успеха в любых начинаниях. Самое главное, не бойтесь проявить свои силы и не отвлекайтесь от важных целей ради минутных удовольствий.

Рак

Все желания Раков сбудутся, новая неделя принесет вам массу приятных эмоций. Удача наконец-то вам улыбнется. Карты Таро советуют смело идти вперед и не думать о прошлом. Также не стоит доверять сплетням. Слушайте свой голос и удача от вас больше не отвернется.

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Скорпион

Скорпионы будут максимально продуктивными. Вы сможете быстро решить все задачи и просьбы начальства. Помимо этого, новая неделя принесет Скорпионам неожиданные сюрпризы. Вы буквально сможете поймать удачу за хвост, все подарки будут приятными, а все события - радостными. Однако карты Таро советуют Скорпионам не поддаваться всем соблазнам вокруг, будьте рассудительны и избегайте рисков.

Напомним, ранее астрологи дали 5 советов, которые помогут найти общий язык и ужиться с Козерогами.

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