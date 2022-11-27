Ужиться с Козерогами вполне реально, важно лишь знать об особенностях их непростого характера.

Люди, рожденные под знаком Козерога, сложно идут на контакт, а потому ужиться и построить отношения с ними не всегда бывает легко. Астрологи дали 5 простых советов, которые помогут найти общий язык с этим норовливым знаком Зодиака.

Будьте откровенны и не навязывайтесь

Козероги ценят честность. Как только они понимают, что не видят искренности, они сразу же закрываются в себе. Козероги любят и ценят доверие, они не привыкли лгать и не терпят недомолвки. Помимо этого люди, рожденные под этим знаком Зодиака, иногда могут "уйти в себя". В такие моменты не донимайте Козерогов расспросами и позвольте им побыть в одиночестве, они это оценят.

Научитесь извиняться и признавать ошибки

В общении с Козерогами важно быть справедливыми. Если вы не правы и в чем-то ошиблись, не бойтесь извиниться. Козероги любят, когда люди вокруг них сильны духом и могут признать ошибки. Если же вы будете хитрить и пытаться исказить ситуацию, получите холодное отношение, ведь Козероги могут быстро разочароваться и потерять к вам уважение.

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Не устраивайте Козерогам "проверки"

Козероги очень хорошо понимают, когда ими пытаются манипулировать. Более того, они на дух не переносят так называемые "проверки" на прочность отношений. Будьте честны с Козерогами и никогда не пытайтесь их на чем-то "поймать".

Козероги любят помогать - просите их об этом

Астрологи утверждают, что Козероги являются сильными и выносливыми. Такие люди могут справиться со многими проблемами и любят помогать другим. Потому не стесняйтесь просить Козерогов о помощи. Они с радостью решат ваши проблемы и будут благодарны, что вы им доверились. Важно лишь озвучивать свои просьбы прямо и без намеков.

Принимайте Козерогов со всех их "тараканами", не пытайтесь что-то исправить

Козероги - сложные личности, у них всегда есть свое мнение. Не пытайтесь доказать им свою правоту. Когда Козероги верят, что их мнение является самым правдивым, они "упираются" и отказываются слушать все аргументы.

Напомним, ранее астрологи уже рассказывали, как уживаться с Раками.

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