Астрологи рассказали, какие события могут произойти в конце этого года.

Астрологи составили прогноз на последнюю неделю 2022 года. Этот год был сложным и насыщенным для всех знаков Зодиака, однако еще рано подводить итоги - впереди еще целая неделя.

Овен

Овны будут очень напряжены. На них свалится куча проблем и обязательств по их решению. Это долгое время будет нависать темной тучей и вовсе не располагать к празднику. Однако за несколько дней до Нового года все проблемы как рукой снимет.

Телец

Тельцам следует поторопиться, если они хотят реализовать в своей жизни какие-то цели до Нового года. Звезды говорят, что представители данного знака Зодиака еще успеют воплотить желаемое в жизнь.

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Близнецы

Близнецам стоит быть внимательнее к своим вторым половинкам, чтобы в канун праздников не выслушивать претензии и не просить прощения за свое равнодушие. Астрологи советуют написать дальним родственникам, съездить к родителям и обязательно показать свою любовь второй половинке.

Рак

Ракам следует взять инициативу в свои руки. Это касается работы. Также не стоит медлить с завершением каких-то проектов, сделок - лучше сразу дать четкий ответ, чтобы не находиться в "подвешенном" состоянии.

Лев

Львам последняя неделя года подарит множество поводов нервничать и плакать. Несмотря на это нужно верить в лучшее и находить в себе силы, чтобы держаться. Именно сила и внутренний стержень помогут принять правильные решения.

Дева

Девы могут встретить какого-то человека, с которым захотят вместе отпраздновать новый год. Именно в канун праздников чаще всего происходят чудеса, поэтому, может быть, представители этого знака встретят свою любовь.

Весы

Весам следует больше времени уделять своей семье. Звезды говорят, что им срочно нужно решать семейные проблемы, иначе вся атмосфера праздника будет затенена неприятностями.

Скорпион

Скорпионов ждет приятный сюрприз. Возможно, к ним приедет кто-то из друзей, живущих далеко. Также им могут вручить подарок те, от кого они даже не ожидали такого.

Стрелец

Стрельцы будут в приятном настроении, однако будет вопрос, который озадачит. Астрологи советуют не взваливать на себя груз ответственности и позволить своему организму отдохнуть.

Козерог

Козерогам стоит позаботиться о том, чтобы у них все было сделано и на новогодние праздники они отдыхали с чистой совестью. Для этого не стоит откладывать дела до последнего.

Водолей

Водолеям звезды пророчат очень активную и плодотворную неделю со множеством встреч и важных дел.

Рыбы

Рыбы будут решать проблемы, связанные со здоровьем. Звезды говорят, что в конце года у них могут быть какие-то ограничения. Например, они могут что-то сломать и быть в гипсе, или могут отравиться и вынуждено соблюдать диету.

Напомним, названы знаки Зодиака, которым 2023 год принесет траты и низкий доход.

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