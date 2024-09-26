Астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН составил гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака. Узнайте, какие события сулит этот месяц именно вам.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Овен
Октябрь будет неугомонным для Овнов, они будут вести активную жизнь. Главное - никого не обидеть и нужно помнить о дипломатии. Не забывайте и том, что мысли материальны, поэтому будьте с этим осторожны, особенно в вопросах семейной жизни. Вторая половина месяца будет неспокойной. Однако в карьере, подписания договоров и партнерства все будет хорошо. Относительно здоровья, то вам стоит пройти обследование у врача. Особое внимание уделите глазам и сосудам головного мозга.
Телец
У Тельцов наступает насыщенный период, связанный с работой. Успешным может быть переход на новую работу. Девиз месяца - быть в центре своей жизни, а не на обочине. Благоприятным месяц будет и в финансовом плане. В личной жизни все будет тихо и спокойно, однако может не хватать эмоций тем людям, которые находятся в браке. Влюбленным парам рекомендуется отправиться в ЗАГС. Что касается здоровья, то есть риск подхватить инфекционное заболевание или психосоматическое расстройство.
Близнецы
Этот месяц очень хороший, особенно в плане карьеры. Начальство будет идти вам на встречу, возможна премия. Коллеги будут носить вас на руках. Также вы можете попытать счастье в лотерею. При этом вам рекомендуется вовремя оплачивать налоги и штрафы. В личной жизни благоприятно влюбиться и завести ребенка. Пресекайте мнительности и обратите внимание на сердечно-сосудистую систему и не переохлаждайтесь.
Рак
В центре жизни Рака окажется семья, в карьере особых продвижений не будет. Финансовая ситуация будет стабильной, можете тратить деньги на отдых. Также вы можете купить новую недвижимость и сделать ремонт. Состояние вашего здоровья не внушает сомнения. Принимайте витамины, чтобы укрепить здоровье. Можете отправиться в санаторий.
Лев
У Львов есть шанс завязать новые знакомства. Кто-то из представителей противоположного пола расширит ваш круг общения. Многие могут найти свою вторую половинку. В плане работы вы можете продвинуться по карьерной лестнице. Энергетический потенциал месяца достаточно велик, однако есть риск получить травму, особенно рук. Можете начать борьбу с лишним весом.
Дева
В октябре Девам нужно преодолевать препятствия. В худшем случае можно плыть по течению. Это будет активный месяц для Дев в плане карьеры, будет много важных манипуляций. Козырь для достижения целей в ваших руках. Нужно быть организованными. В конце месяца ваше финансовое положение Дев укрепится. Возможны разногласия с партнером из-за бытовых проблем. Есть риск разлуки, потому что в семейных отношениях наступает "черная полоса". Ваше здоровье будет в порядке.
Весы
Для вас этот месяц будет насыщенным, потому что, скорее всего, вам захочется обновлений сразу в нескольких сферах жизни. Однако можно ненароком навести на себя фатум. Используйте максимум шансов, которые подбрасывает вам судьба. Не бойтесь менять что-то. Финансовое состояние будет в порядке, можете тратить деньги на себя и свою семью. Месяц благоприятен для отдачи долгов. Семейная жизнь может показаться скучной, могут быть разрушения. Также в этом месяце вы можете похудеть и вылечить свою кожу.
Скорпион
Наслаждайтесь уединением и покоем. Выезжайте за город. Не привлекайте к себе слишком много внимания, потому что начальство может вас уволить даже из-за малейшего проступка. В лучшем случае - вы можете кого-то подсидеть. Расходы могут превысить доходы, поэтому заранее просчитывайте финансовые риски, чтобы не выйти за грани бюджета. В личной жизни все тайное станет явным. Если вам изменили, то вы можете об этом узнать, и наоборот. В первой половине месяца есть риск разрушения отношений. Ваш иммунитет будет ослаблен. Есть опасность ОРЗ, коронавируса, отравления, гриппа и так далее.
Стрелец
Любая ситуация в октябре будет складываться в вашу пользу. Смело можете рассчитывать на поддержку друзей и коллег. Прекрасный период для карьерных достижений. В первой половине месяца могут быть некоторые убытки, поэтому лучше не совершать покупок. А вот во второй половине октября все наладится в этом плане. Тем, кто находится в гражданском браке, захочется скрепить свои отношения. По здоровью у вас все будет хорошо, но вам желательно взять паузу и немного отдохнуть.
Козерог
На спокойную жизнь можете не рассчитывать, так как октябрь будет для вас очень активным. У вас появятся задачи, с которыми вы ранее могли не сталкиваться. Однако умение держать удар вам поможет. В плане карьеры звезды расположились так, чтобы вам самим придется прокладывать себе дорогу, как альпинисту. С другой стороны - хорошее время заняться наукой и творчеством. В финансовом плане не стоит ждать чего-то сверхъестественного. Если хотите сохранить отношения с партнером, вовремя возвращайтесь домой и не изменяйте. Одинокие Козероги могут встретить свою любовь. В плане здоровья вам необходимо сделать все возможное для поднятия тонуса. Остерегайтесь вирусных инфекций и позаботьтесь о своем зрении.
Водолей
В октябре Водолеям рекомендуется путешествовать, менять место жительства и сферу деятельности, изучать языки и так далее. Водолеям будет удаваться отбивать территории от вражеских посягательств. Можно противостоять рейдерским захватам, конкуренты на работе не будут иметь ни единого шанса на успех. В октябре будет выгодным вложение в новые знания. Займитесь самообразованием. В личной жизни звезды на стороне Водолеев. Если вы собрались что-то изменить, то это будет лучшее время для этого. Одинокие Водолеи могут найти любовь всей своей жизни. Если у вас нет хронических заболеваний, то все будет хорошо, а если есть - держите рядом с собой лекарства для облегчения симптомов заболевания.
Рыбы
Октябрь обещает пройти для вас без всякого рода катаклизм, однако расслабляться не стоит. В плане карьеры у вас возможны неприятности, но не стоит заранее настраиваться на пессимистический лад. В финансовых вопросах не поддавайтесь соблазнам, потому что можно быть настолько расточительным, что вы останетесь без ничего. В личной жизни вы будете проявлять категоричность, однако лучше быть гибким. Если вы одиноки и хотите найти своего человека, то потерпите до конца месяца. Со здоровьем также могут быть проблемы, особенно с набором веса. Не засиживайтесь допоздна на работе и не перегружайте себя психологически. Уделите внимание своему ЖКТ.