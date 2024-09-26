Некоторым знакам стоит быть особо внимательными.

Астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН составил гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака. Узнайте, какие события сулит этот месяц именно вам.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

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Октябрь будет неугомонным для Овнов, они будут вести активную жизнь. Главное - никого не обидеть и нужно помнить о дипломатии. Не забывайте и том, что мысли материальны, поэтому будьте с этим осторожны, особенно в вопросах семейной жизни. Вторая половина месяца будет неспокойной. Однако в карьере, подписания договоров и партнерства все будет хорошо. Относительно здоровья, то вам стоит пройти обследование у врача. Особое внимание уделите глазам и сосудам головного мозга.

Телец

У Тельцов наступает насыщенный период, связанный с работой. Успешным может быть переход на новую работу. Девиз месяца - быть в центре своей жизни, а не на обочине. Благоприятным месяц будет и в финансовом плане. В личной жизни все будет тихо и спокойно, однако может не хватать эмоций тем людям, которые находятся в браке. Влюбленным парам рекомендуется отправиться в ЗАГС. Что касается здоровья, то есть риск подхватить инфекционное заболевание или психосоматическое расстройство.

Близнецы

Этот месяц очень хороший, особенно в плане карьеры. Начальство будет идти вам на встречу, возможна премия. Коллеги будут носить вас на руках. Также вы можете попытать счастье в лотерею. При этом вам рекомендуется вовремя оплачивать налоги и штрафы. В личной жизни благоприятно влюбиться и завести ребенка. Пресекайте мнительности и обратите внимание на сердечно-сосудистую систему и не переохлаждайтесь.

Рак

В центре жизни Рака окажется семья, в карьере особых продвижений не будет. Финансовая ситуация будет стабильной, можете тратить деньги на отдых. Также вы можете купить новую недвижимость и сделать ремонт. Состояние вашего здоровья не внушает сомнения. Принимайте витамины, чтобы укрепить здоровье. Можете отправиться в санаторий.

Лев

У Львов есть шанс завязать новые знакомства. Кто-то из представителей противоположного пола расширит ваш круг общения. Многие могут найти свою вторую половинку. В плане работы вы можете продвинуться по карьерной лестнице. Энергетический потенциал месяца достаточно велик, однако есть риск получить травму, особенно рук. Можете начать борьбу с лишним весом.

Дева

В октябре Девам нужно преодолевать препятствия. В худшем случае можно плыть по течению. Это будет активный месяц для Дев в плане карьеры, будет много важных манипуляций. Козырь для достижения целей в ваших руках. Нужно быть организованными. В конце месяца ваше финансовое положение Дев укрепится. Возможны разногласия с партнером из-за бытовых проблем. Есть риск разлуки, потому что в семейных отношениях наступает "черная полоса". Ваше здоровье будет в порядке.

Весы

Для вас этот месяц будет насыщенным, потому что, скорее всего, вам захочется обновлений сразу в нескольких сферах жизни. Однако можно ненароком навести на себя фатум. Используйте максимум шансов, которые подбрасывает вам судьба. Не бойтесь менять что-то. Финансовое состояние будет в порядке, можете тратить деньги на себя и свою семью. Месяц благоприятен для отдачи долгов. Семейная жизнь может показаться скучной, могут быть разрушения. Также в этом месяце вы можете похудеть и вылечить свою кожу.

Скорпион

Наслаждайтесь уединением и покоем. Выезжайте за город. Не привлекайте к себе слишком много внимания, потому что начальство может вас уволить даже из-за малейшего проступка. В лучшем случае - вы можете кого-то подсидеть. Расходы могут превысить доходы, поэтому заранее просчитывайте финансовые риски, чтобы не выйти за грани бюджета. В личной жизни все тайное станет явным. Если вам изменили, то вы можете об этом узнать, и наоборот. В первой половине месяца есть риск разрушения отношений. Ваш иммунитет будет ослаблен. Есть опасность ОРЗ, коронавируса, отравления, гриппа и так далее.

Стрелец

Любая ситуация в октябре будет складываться в вашу пользу. Смело можете рассчитывать на поддержку друзей и коллег. Прекрасный период для карьерных достижений. В первой половине месяца могут быть некоторые убытки, поэтому лучше не совершать покупок. А вот во второй половине октября все наладится в этом плане. Тем, кто находится в гражданском браке, захочется скрепить свои отношения. По здоровью у вас все будет хорошо, но вам желательно взять паузу и немного отдохнуть.

Козерог

На спокойную жизнь можете не рассчитывать, так как октябрь будет для вас очень активным. У вас появятся задачи, с которыми вы ранее могли не сталкиваться. Однако умение держать удар вам поможет. В плане карьеры звезды расположились так, чтобы вам самим придется прокладывать себе дорогу, как альпинисту. С другой стороны - хорошее время заняться наукой и творчеством. В финансовом плане не стоит ждать чего-то сверхъестественного. Если хотите сохранить отношения с партнером, вовремя возвращайтесь домой и не изменяйте. Одинокие Козероги могут встретить свою любовь. В плане здоровья вам необходимо сделать все возможное для поднятия тонуса. Остерегайтесь вирусных инфекций и позаботьтесь о своем зрении.

Водолей

В октябре Водолеям рекомендуется путешествовать, менять место жительства и сферу деятельности, изучать языки и так далее. Водолеям будет удаваться отбивать территории от вражеских посягательств. Можно противостоять рейдерским захватам, конкуренты на работе не будут иметь ни единого шанса на успех. В октябре будет выгодным вложение в новые знания. Займитесь самообразованием. В личной жизни звезды на стороне Водолеев. Если вы собрались что-то изменить, то это будет лучшее время для этого. Одинокие Водолеи могут найти любовь всей своей жизни. Если у вас нет хронических заболеваний, то все будет хорошо, а если есть - держите рядом с собой лекарства для облегчения симптомов заболевания.

Рыбы

Октябрь обещает пройти для вас без всякого рода катаклизм, однако расслабляться не стоит. В плане карьеры у вас возможны неприятности, но не стоит заранее настраиваться на пессимистический лад. В финансовых вопросах не поддавайтесь соблазнам, потому что можно быть настолько расточительным, что вы останетесь без ничего. В личной жизни вы будете проявлять категоричность, однако лучше быть гибким. Если вы одиноки и хотите найти своего человека, то потерпите до конца месяца. Со здоровьем также могут быть проблемы, особенно с набором веса. Не засиживайтесь допоздна на работе и не перегружайте себя психологически. Уделите внимание своему ЖКТ.

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