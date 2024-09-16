Гороскоп на неделю по картам Таро: Стрельцам - новые союзники, Скорпионам - разрушение

Настраивайтесь на глубокие инсайты и новые открытия, ведь каждая карта несет свой посыл для будущих дней.

Карты Таро на этой неделе обещают принести каждому знаку Зодиака уникальные события и уроки. Энергии карт раскрывают как внешние обстоятельства, так и внутренние состояния, которые могут повлиять на решения и действия.

Овен – Колесо Фортуны

Эта неделя обещает Овнам неожиданные повороты судьбы. Колесо Фортуны указывает на перемены, которые могут произойти без вашего контроля. Будьте готовы к удаче, но также к тому, что не всё пойдёт по плану. Важно не упустить момент для решительных действий, когда обстоятельства будут складываться в вашу пользу.

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Телец – Туз Пентаклей

Для Тельцов эта неделя станет временем материальных возможностей. Туз Пентаклей сулит новые финансовые поступления или предложения, которые могут значительно улучшить ваше благосостояние. Важно вложить силы и ресурсы в перспективные проекты. Ожидайте хороших новостей на работе.

Близнецы – Влюблённые

В центре внимания Близнецов на этой неделе окажутся отношения. Карта Влюблённых указывает на важный выбор в личной жизни или на усиление текущих связей. Возможно, вам придётся принимать решения, касающиеся будущего с партнёром, или на горизонте появится новое знакомство, которое откроет новые возможности.

Рак – Луна

На этой неделе Раки могут столкнуться с неясностью и скрытыми аспектами. Карта Луны призывает вас к осторожности — не всё вокруг может быть таким, каким кажется на первый взгляд. Постарайтесь не делать поспешных выводов и не поддавайтесь на иллюзии. Прислушивайтесь к интуиции, она поможет вам лучше понять ситуацию.

Лев – Сила

Карта Силы обещает Льву прилив энергии и уверенности. На этой неделе вы сможете преодолеть любые преграды благодаря своей решительности и внутренней стойкости. В личной жизни и на работе будьте готовы взять на себя роль лидера, вдохновляя окружающих на действия.

Дева – Отшельник

Для Дев наступает время самоанализа и уединения. Карта Отшельника призывает вас провести эту неделю в размышлениях и поисках внутренней мудрости. Возможно, вам захочется больше времени проводить в одиночестве, обдумывая важные вопросы. Этот период принесет глубинные инсайты, если вы доверитесь процессу.

Весы – Шестерка Мечей

Весам предстоит переход на новый уровень. Карта Шестерки Мечей говорит о том, что вы покидаете позади трудности и вступаете в более спокойный и гармоничный период. Это время для освобождения от старых проблем и готовности принять новые возможности. Важно оставить за спиной то, что мешало вам двигаться вперёд.

Скорпион – Башня

Скорпионам предстоит пережить важные перемены. Карта Башни предвещает разрушение старых структур и неожиданности, которые потребуют от вас быстрой адаптации. Хотя этот процесс может быть трудным, в итоге он принесет освобождение и обновление. Будьте готовы к тому, что старые убеждения или ситуации могут рухнуть.

Стрелец – Королева Жезлов

Эта неделя обещает Стрельцам период вдохновения и активности. Королева Жезлов указывает на то, что ваши идеи будут приняты с энтузиазмом, а ваша энергия привлечет новых союзников. Это хорошее время для карьерного роста и реализации творческих замыслов. Не бойтесь проявить свою харизму.

Козерог – Десятка Пентаклей

Карта Десятки Пентаклей предвещает Козерогам стабильность и успех в материальных вопросах. На этой неделе вы сможете пожинать плоды своих предыдущих усилий, особенно в делах, связанных с семьёй и финансами. Это также удачное время для инвестиций или крупных покупок, которые укрепят ваше положение.

Водолей – Двойка Мечей

Для Водолеев наступает неделя сложного выбора. Двойка Мечей указывает на ситуацию, где вам предстоит принять важное решение, но пока не хватает ясности. Постарайтесь не спешить с выводами и собрать все необходимые факты. Важно найти баланс между разумом и эмоциями, чтобы сделать верный шаг.

Рыбы – Тройка Кубков

Для Рыб неделя обещает быть радостной и социальной. Тройка Кубков говорит о праздниках, встречах с друзьями и тёплых моментах в кругу близких. Это отличное время для того, чтобы отпраздновать свои успехи или просто насладиться общением с дорогими людьми. Не забывайте делиться позитивом и радостью с окружающими.

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