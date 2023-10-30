Месяц обещает быть очень насыщенным.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз для всех знаков Зодиака на ноябрь. Что карты Таро предвещают именно вам - читайте дальше.

Гороскоп для Овна на ноябрь

Гороскоп на ноябрь 2023 года обещает, что Луна принесет Овнам интересные изменения и вызовы в разных сферах жизни. Вам придется столкнуться с возможностями для личного и профессионального роста.

Ноябрь 2023 года обещает быть удачным месяцем для Овнов во всех аспектах жизни. Вам придется преодолеть некоторые проблемы, но ваша энергия и решимость помогут вам справиться с любыми препятствиями.

Видео дня

В сфере карьеры и финансов ноябрь принесет новые возможности для роста и процветания. Будьте готовы взять на себя ответственность и проявить инициативу для достижения желаемых результатов. Постарайтесь быть тактичными в общении с коллегами и партнерами, чтобы избежать конфликтов.

В любовных отношениях ноябрь принесет стабильность и гармонию. Старые связи будут укрепляться, а новые знакомства могут привести к серьезным отношениям. Будьте открыты к чувствам и готовы проявить свою нежность и заботу по отношению к партнеру.

Здоровье требует особого внимания в этот период. Физическая активность и правильное питание помогут вам поддерживать жизненную энергию и бодрость. Избегайте чрезмерного стресса и не игнорируйте свои эмоции.

В ноябре ваша творческая энергия будет на пике. Воспользуйтесь этим временем, чтобы развивать свои хобби и заниматься любимым делом. Это также хороший период для обучения новым навыкам и самосовершенствования.

Семья и любовь. Ноябрь 2023 года обещает принести Овнам интересные и насыщенные моменты в области любви и отношений. Этот месяц будет временем романтики и страсти, но также вас ждут некоторые вызовы, которые позволят вашим отношениям стать еще сильнее.

Для тех, кто уже в отношениях, ноябрь принесет стабильность и гармонию. Ваша способность быть страстным и в то же время заботливым сделает ваши отношения ближе и крепче. Этот месяц подходит для совместных планов на будущее и развития партнерства на новом уровне.

Если вы одиноки, ноябрь даст вам возможность встретить кого-то особенного. Новые знакомства будут интригующими и могут привести к глубоким чувствам. Будьте открыты и доверьтесь своей интуиции, чтобы найти того, кто действительно подходит вам по духу.

Однако, будьте осторожны с эмоциональными вспышками в середине месяца. Важно не допускать ненужных конфликтов и не гневаться по пустякам. Ваши действия и слова могут повлиять на будущее отношений, поэтому проявляйте терпение и такт.

В конце ноября ожидается период умиротворения и взаимопонимания. Ваши отношения будут находиться под покровительством гармонии и доверия. Это время, чтобы наслаждаться взаимным пониманием и заботой друг о друге.

В общем, ноябрь 2023 года для Овнов будет благоприятным периодом для развития и укрепления отношений.

Деньги и карьера. Ноябрь 2023 года будет периодом значимых событий для Овнов в сфере денег и карьеры. Вас ждут интересные возможности для профессионального роста, но также необходимо быть готовым к решению сложных финансовых вопросов.

На работе вы будете проявлять высокий уровень энергии и инициативы, что привлечет внимание руководства. Будьте готовы взять на себя ответственность и продемонстрировать свои лидерские качества. Ваш профессионализм и творческий подход помогут вам справиться с трудными задачами и преодолеть конкуренцию.

Однако в середине месяца возможны некоторые финансовые трудности. Будьте осмотрительны в расходах и управляйте своими финансами с умом. Постарайтесь избежать рискованных инвестиций и подумайте о создании финансового резерва на будущее.

К концу ноября ситуация начнет стабилизироваться, и вы сможете наслаждаться плодами своего труда. Также возможны новые предложения и возможности для карьерного роста, которые стоит рассмотреть внимательно.

Этот месяц также дает вам возможность обдумать свои долгосрочные карьерные цели. Будьте открыты к возможности изменения направления или начала новых проектов. Важно слушать свои внутренние устремления и стремиться к тому, что приносит вам настоящую радость и удовольствие.

Здоровье. Ноябрь 2023 года обещает быть благоприятным для здоровья Овнов. Однако будьте бдительны и обратите внимание на свое физическое и эмоциональное состояние. Активные занятия спортом помогут сохранить тонус и избавиться от стресса. Особое внимание уделите правильному питанию, чтобы поддерживать иммунитет. Избегайте переутомления и установите баланс между работой и свободным временем. Поставьте здоровье на первое место и наслаждайтесь ноябрем с запасом жизненной энергии.

Благоприятные дни в ноябре 2023 года: 2, 4, 6-9, 14, 17, 19, 23, 30

Неблагоприятные дни: 1, 5, 11, 13, 22

Гороскоп для Тельца на ноябрь

В целом ноябрь можно охарактеризовать как ровный, спокойный месяц. В жизни Тельцов не произойдет ничего знаменательного, но катастроф и потрясений тоже не будет. Придется много работать. Но труд обязательно пойдет во благо, его плоды будут заметны позже. Можно сказать, что вам придется закладывать фундамент под будущее благополучие. Самый интересный период ожидает Тельцов в последней декаде месяца.

На положение дел Тельцов повлияет общая ситуация в обществе. В нелегкие времена надо спокойно воспринимать происходящее, особенно если вы лично не можете повлиять на обстановку. Особого внимания потребуют дела на работе и состояние здоровья.Многие Тельцы могут чувствовать разочарование. Кто-то не получит обещанного.

Чтобы сгладить негативные тенденции, нужно быть максимально собранным и активным. Не пренебрегайте и помощью со стороны. Вам будут готовы оказать поддержку близкие друзья, родственники, коллеги. Впрочем, у отдельных представителей знака может возникнуть конфронтация с окружающими людьми. Постарайтесь быть сдержаннее в эмоциях и не обижать никого зря.

Влияние звезд будет таким, что отпадут малозначимые идеи и проекты. Зато по-настоящему ценные задумки могут быть реализованы. Действуйте без спешки, принимая паузы на обдумывание дальнейших шагов. Такая тактика позволит минимизировать возможные ошибки. В середине месяца ход событий замедлится, и Тельцы получат долгожданную передышку. Последняя декада ноября даст возможность ощутить воодушевление и всплеск творческих способностей.

Семья и любовь. В любовной сфере Тельцов ожидают романтические приключения и яркие события. Ноябрь принесет много неожиданностей в личной жизни, будьте к этому готовы. Отношения могут развиваться не так, как вы ожидали. Ну так это же замечательно! Будет интересно. К ноябрю ситуация была довольно туманной, а теперь все начнет проясняться. Возможно, вы захотите изменить существующий до этого план действий.

Стабильные пары захотят перейти в отношениях на новый уровень. Возможно начало совместного проживания, заключения брака, планирования беременности. Кто-то, наоборот, захочет перевести любовную связь в дружеское русло. При этом Тельцам и их партнерам удастся сохранить хорошие отношения.

Вы давно ищете пару и все еще не в отношениях? Притормозите. Ноябрь - не лучший месяц для начала любовного романа. Новый знакомый может оказаться манипулятором, а то и мошенником. Особенно осторожно надо вести себя тем, кто знакомится в интернете. Лучше направьте пока свою энергию в другое русло.

Деньги и карьера. Вы уже подготовили себя к увеличению дохода? В ноябре ваши материальные ресурсы будут увеличиваться с каждым днем. Перспектива стать богаче не должна вскружить вам голову. Тщательно оценивайте риски, делая инвестиции. Точно так же старайтесь разумно подходить к большим расходам. Не стоит сразу спускать все деньги, которые удалось заработать.

Вам поможет планирование и грамотное управление финансами. Ведите учет поступлений и расходов. Составьте заранее месячный бюджет. Не забывайте выполнять финансовые обязательства и вовремя отдавать долги. Это не только сделает спокойнее вашу жизнь, но и послужит укреплению репутации.

Улучшение материального положения станет возможным благодаря повышению на работе или смене сферы деятельности на более перспективный вариант. Поспособствуют этому ваше упорство и трудолюбие. Те, кто ищет работу, обязательно найдут хорошее место, если повысят свои навыки и квалификацию, сохранят оптимизм. Попробуйте подключить к поискам своих знакомых. Возможно, кто-то из них сможет предложить отличную вакансию.

Здоровье. Ноябрь 2023 года станет для Тельцов благоприятным временем в плане здоровья. у вас будет хорошее самочувствие и достаточно сил для осуществления всего задуманного. Еще больше укрепить иммунитет помогут занятия спортом и другие виды физической активности. Старайтесь больше ходить пешком, откажитесь от пользования лифтом. Слушайте свой организм и не забывайте об отдыхе.

Благоприятные в ноябре дни для Тельцов - 2, 7, 12, 16, 21, 25, 29.

Неблагоприятные числа - 5, 9, 14, 18, 23, 27, 30.

Гороскоп для Близнецов на ноябрь

Третий месяц осени отлично подходит для того, чтобы навести порядок во всех сферах жизни. И Близнецам гороскоп на ноябрь 2023 года советует посвятить это время завершению старых дел, расставлянию точек над "i" в отношениях с окружением, "расхламлению" жилья. Для изменений и нововведений момент не самый благоприятный, сначала нужно раздать прежние "долги".

В ноябре Близнецам придется засуетиться, и причиной тому станут не только окружение, но и ваше внутреннее настроение. С одной стороны, вас будут постоянно просить о помощи, обращаться за советами или просто отвлекать пустой болтовней. С другой - ваша активность не даст вам усидеть на месте, заставляя решать множество вопросов одновременно. Вам придется приложить немало усилий к тому, чтобы не поддаться "расточительной" тенденции Луны и не наделать ошибок в спешке. Сделанные сейчас просчеты могут иметь долгосрочные и неприятные последствия, поэтому будьте осторожны.

Первая половина ноября, помимо высокой занятости, ознаменуется нестабильностью в личной сфере. Могут сказаться прежние обиды, вы столкнетесь с претензиями в свой адрес, но и сами не останетесь в долгу - ваши требования к окружению порой будут слишком завышенными. А также не исключено, что вы окажетесь в самом эпицентре семейных "разборок".

Вторая половина ноября будет намного спокойнее. В личной жизни все потихоньку наладится, но вместе с тем наступит и застой в делах. Кстати, ноябрь не слишком удачен для профессиональных свершений, смены работы, начала новых проектов, поэтому пытаться форсировать события не стоит - отложите важные решения и воплощение глобальных планов хотя бы до ноября.

Семья и любовь. В ноябре Близнецы столкнутся с необходимостью сделать выбор - уклоняться от принятия окончательного решения и дальше не получится. Например, о переезде, необходимости задуматься о пополнении в семействе, о дальнейших планах на жизнь. А тем, кто в отношениях, может поступить предложение узаконить союз или попытаться пожить под одной крышей, и ответ нужно будет дать, особо не затягивая.

Одиноким Близнецам тоже придется наконец определиться-в ноябре не исключено появление сразу нескольких претендентов на место рядом с вами. Трудно принять решение, и вы буквально бросаетесь от одного варианта к другому, не зная, кому же отдать предпочтение? Доверьтесь сердцу, оно вас не обманет!

Деньги и карьера. В сфере профессиональных интересов Близнецам стоит задуматься об укреплении прежних партнерских связей, а вот к новым стоит относиться настороженно. Для расширения бизнеса и начала новых проектов месяц не слишком удачный, он больше подходит для того, чтобы закрепиться на уже занятых позициях.

Тем, кто хотел бы сменить работу, делать это в ноябре не стоит. Привлекательная На первый взгляд вакансия с большой долей вероятности может оказаться пустышкой. Как бы хорошо ни расписывали новую должность на собеседовании, не спешите расставаться с прежним местом и заключать новый трудовой договор - дайте себе время подумать и собрать информацию, иначе очень быстро вы пожалеете об этом поспешном решении.

С деньгами в ноябре ситуация нестабильна. С одной стороны, возможны непредвиденные поступления денег, но не менее вероятны и большие незапланированные расходы. А в период с 18 по 27 ноября стоит быть особенно внимательными, подписывая любые финансовые документы-велик риск стать жертвой чьей - то недобросовестности. Не поленитесь изучить бумаги, в частности, то, что написано мелким шрифтом.

Здоровье. В ноябре особых проблем со здоровьем у Близнецов не предвидится. Беспокойство могут вызывать только последствия высокой активности и нервного напряжения, которые проявятся в виде бессонницы и мигрени. Чтобы избежать этого, постарайтесь гармонично чередовать работу и отдых.

Благоприятные дни в ноябре: 3, 4, 9, 17, 22, 30.

Неблагоприятные дни в ноябре: 1, 2, 8, 11, 23, 29.

Гороскоп для Рака на ноябрь

Конец осени-удачный период, чтобы навестить родителей, пообщаться с семьей и разжечь домашний очаг. Даже сильные и независимые представители знака почувствуют потребность в родных людях и укромном уголке, куда можно вернуться после тяжелого дня и где можно спрятаться от жизненных невзгод.

Звезды рекомендуют Ракам вспомнить о семейных связях: позвонить родственникам, предложить помощь и просто поговорить. Сами Раки тоже не останутся без поддержки - мир бережно возьмет их под свое крыло.

Вообще в ноябре будет много событий, связанных с семьей. Одни откроют семейный бизнес. Другие захотят составить генеалогическое древо и изучить историю рода. Третьи решат посетить город детства и восстановить давно разорванные связи. Не тушуйтесь - звезды поддержат такие начинания.

Для многих Раков период с 5 по 22 ноября будет связан с изменением жилищных условий: кто-то переедет в новый дом, а кто-то затеет ремонт, чтобы сделать уже имеющееся жилье уютнее и комфортнее.

В первой декаде ноября придется проявить спокойствие. Будут возникать ситуации, когда захочется хлопнуть дверью и оборвать все связи: деловые, дружеские или любовные. Но уже через несколько дней можно пожалеть о своем спонтанном решении. Придется приложить усилия, чтобы вернуть утраченное в результате мгновенного эмоционального взрыва.

Семья и любовь. Ноябрь принесет немало любовных переживаний как одиноким Ракам, так и тем, кто состоит в браке. Влюбленные представители знака могут столкнуться с неодобрением друзей, когда представят тем свою вторую половинку. Как расставлять приоритеты, решать только вам. Но все-таки лучше доверять сердцу и помнить, что личная жизнь - исключительно ваш выбор.

Женщины-Раки осенью станут более открытыми и общительными. Телефонные разговоры, переписка и офлайн-встречи подарят массу положительных эмоций. И не стоит списывать со счетов сайты знакомств. Также высоки шансы встретить вторую половинку в путешествии.

Семейные Раки часто будут общаться с родней избранника. Если до этого момента не удавалось найти общий язык с этими людьми, сейчас получится вернуть отношения в мирное русло. От вас зависит не все, но многое: попробуйте сделать всего несколько шагов навстречу.

Деньги и карьера. У представителей знака, задействованных в семейном бизнесе, дела пойдут в гору. Вслед за финансовыми успехами появится много желающих взять деньги в долг. Здесь стоит руководствоваться правилом "дай столько, сколько не жалко потерять". Потому что рассчитывать на быстрый возврат этих средств, к сожалению, не стоит.

После 22 ноября у представителей знака проснется интерес к творчеству: захочется освоить что-то новое или даже сменить работу. Появится желание шагнуть в неизвестность, чтобы вернуть скучную жизнь на 180 градусов. Не теряйте здравого смысла, особенно если приходится заботиться не только о себе. Хотя бы минимальная финансовая подушка безопасности вас здорово выручит в будущем.

Ноябрь-хорошее время, чтобы учиться и делиться знаниями. Если вам есть что рассказать миру, пора составить собственную образовательную программу. Многим Ракам деньги придут через соавторство.

В общем дела на работе идут неплохо. Но финансовые вопросы отойдут на второй план - придется выбирать между семьей и карьерой. Звезды советуют сделать упор именно на отношениях с близкими.

Здоровье. До 12 ноября можно заметить, что тренировки не приносят желаемого результата. Возможно, вы что-то делаете неправильно. Звезды рекомендуют обратиться к опытному тренеру. Также гороскоп не советует самостоятельно осваивать сложные упражнения-слишком травмоопасно.

Энергии будет много, но нужно грамотно подойти к ее расходу, иначе вскоре организм даст сбой. Даже если вы можете сутками не спать ради интересного дела, помните о базовых принципах заботы о себе. И не забудьте пропить курс витаминов.

Если предыдущие месяцы казались нервными и тревожными, в ноябре стоит позаботиться о психическом здоровье. не бойтесь обращаться к специалисту, если не справляетесь самостоятельно.

После 12 ноября любая физическая активность будет приносить Ракам огромное удовольствие. Это нормально, если хочется танцевать, демонстрировать ловкость и гибкость. Многие представители знака, наконец, полюбят свое отражение в зеркале.

Благоприятные дни: 7, 16, 25, 30 ноября.

Неблагоприятные дни: 9, 18, 22 ноября.

Гороскоп для Льва на ноябрь

Люди, рожденные под знаком зодиака Лев, в ноябре 2023 года могут испытывать упадок сил, однако опускать руки в это время не следует, потому что именно в конце осени откроются новые возможности и появится шанс для осуществления отложенных планов. Кроме того, у Львов есть все шансы улучшить материальное положение и разобраться в накопившихся семейных делах. Гороскоп на ноябрь поможет сделать акцент на необходимых изменениях и избежать принятия неправильных решений.

Ноябрь 2023 года может стать поворотным месяцем в жизни человека, рожденного под знаком зодиака Льва. Желательно воспользоваться своим чутьем и поступать своеобразно своим желанием и суждением по тому или иному делу. Не следует в это время полагаться на чужое мнение, поскольку это быстро приведет к краху. Не рекомендуется в ноябре делиться своими планами со сторонними, а просто осуществлять их, доводя до сведения родных и друзей только после достижения результатов, потому что они могут попытаться отказать и даже препятствовать реализации планов. В этом месяце высока вероятность неожиданной находки, получения наследства, приобретения новых знаний, знакомства с полезными людьми.

В то же время ноябрь-это не тот месяц, когда можно принимать поспешные решения под влиянием эмоций. Даже если произошла ссора с близким человеком, не следует сгоряча рвать отношения, потому что в дальнейшем можно об этом сильно пожалеть. Стоит отложить принятие решения до момента, когда эмоции утихнут и можно будет взглянуть на всю ситуацию трезво.

Людям, рожденным под знаком Зодиака Лев, рекомендуется обратить внимание на свое здоровье в ноябре. Возможно ухудшение состояния здоровья, которое не стоит оставлять без внимания, поскольку легкое недомогание может скрывать начало развития серьезного заболевания.

Семья и любовь. У людей, рожденных под знаком Зодиака Лев, в ноябре могут случаться сильные ссоры с близкими родственниками. Поводом для разногласий могут стать не только нерешенные бытовые проблемы, но и финансовые проблемы. Лучше всего открыто поговорить со своей второй половинкой для решения кризисной ситуации. Сокрытие реального положения дел только усугубит ситуацию в будущем. Открытый разговор и совместные действия позволят быстро устранить проблемы. При этом Льву может понадобиться пойти на компромиссное решение.

Кроме того, следует учесть, что если отношения еще не установились у человека, рожденного под этим знаком Зодиака, может наблюдаться охлаждение чувств в ноябре. Однако не следует принимать поспешных решений и разрывать отношения, поскольку это может привести к потере удачной пары. Лучшим решением будет найти способ разнообразить имеющиеся отношения, посетить совместно интересные места и найти новые темы для разговора.

Людям, рожденным под знаком Зодиака Лев, которые еще не имеют пары, стоит немного подождать, потому что в ноябре вряд ли представится возможность найти подходящего партнера.

Деньги и карьера. В ноябре у Льва появится возможность реализоваться в профессиональной сфере. Может поступить заманчивое предложение из другой фирмы. Это будет обещать прибавку к зарплате и получение нового опыта. Если на текущей работе уже давно не было продвижения по карьерной лестнице, стоит воспользоваться предложением.

В ноябре нужно проявлять особое внимание к любым деталям. Обязательно необходимо внимательно читать договоры и документы, чтобы не понести убытков. Кроме того, не стоит конфликтовать с партнерами или коллегами по работе в этом месяце, поскольку это может негативно сказаться на деловой репутации.

Здоровье. В ноябре люди, рожденные под знаком Зодиака Лев, могут испытывать сильный стресс из-за невзгод на работе и дома, однако не следует акцентировать внимание на негативе. Следует уделить время своему здоровью. полезным будет посещение сауны или бассейна. Кроме того, поможет расслабиться иглоукалывание, массаж и ароматерапия.

При появлении каких-либо проблем со здоровьем обязательно нужно посетить врача. Недомогание может указывать на развитие опасного заболевания. Своевременное его выявление и начало лечения позволит быстро устранить патологию и вернуть здоровье.

Благоприятные дни: 7, 16, 25, 30 ноября.

Неблагоприятные дни: 9, 18, 22 ноября.

Гороскоп для Девы на ноябрь

Гороскоп на ноябрь 2023 года обещает, что месяц станет периодом значимых изменений для Дев. Ваши внутренние стремления приведут к изменениям в различных сферах жизни.

Ноябрь 2023 года для Дев обещает стать периодом перемен и новых возможностей. Ваша креативность и аналитические способности помогут справиться с любыми проблемами в различных сферах жизни.

В сфере денег и карьеры, ноябрь предложит возможности для продвижения и повышения доходов. Благоприятные условия для предпринимательства и деловых начинаний появятся. Важно быть целеустремленным и не бояться брать на себя ответственность.

Здоровье требует особого внимания в этот период. Уделите время физической активности и правильному питанию. Помните о психологическом благополучии и практикуйте медитацию, чтобы уменьшить стресс.

В ноябре ваша интуиция и креативность будут на пике. Используйте их во всех аспектах жизни: в общении с окружающими, принятии решений и решении проблем.

В общем, ноябрь 2023 года предоставит Девам множество возможностей для развития и достижения успеха в различных сферах жизни. Будьте открыты для изменений, следуйте своей интуиции и оставайтесь позитивными. Этот месяц будет благоприятным для достижения личных и профессиональных целей.

Семья и любовь. Ноябрь 2023 года обещает быть интересным периодом для вашей личной жизни. Вам предстоит столкнуться с несколькими вызовами, но не переживайте, вас ждет череда приятных сюрпризов.

В начале месяца ваши чувства и страсть будут раскрываться во всей своей красе. Ваша привлекательность и обаяние привлекут внимание поклонников, а новое знакомство может стать неожиданным поворотом судьбы. Будьте открыты для новых возможностей и доверьтесь своей интуиции.

С середины месяца возможны небольшие разногласия и недоразумения с партнером. Важно не терять контроль над ситуацией и проявить такт при обсуждении сложных тем. Будьте готовы выслушать друг друга и найти компромиссы. Избегайте разговоров на эмоциях, это может привести к серьезным конфликтам.

В конце ноября ожидается более спокойный и уравновешенный период. Ваши отношения будут находиться под защитой гармонии и взаимопонимания. Это время, чтобы наслаждаться партнерством и заботиться друг о друге.

Ноябрь 2023 года станет испытанием ваших способностей к адаптации и общению в отношениях. Будьте открыты для перемен и доверьтесь своему сердцу, чтобы найти настоящую любовь и счастье. Помните, что истинный секрет счастья в отношениях кроется в вашей способности быть искренними и преданными друг другу.

Деньги и карьера. Ноябрь 2023 года обещает быть периодом улучшения вашего финансового положения и продвижения по карьерной лестнице. Вас ждут интересные возможности и вызовы, которые потребуют сосредоточенности и настойчивости.

С начала месяца у вас будет особая энергия и решимость. Ваши усилия и таланты заметят руководство, что может привести к повышению зарплаты или получению премии. Не забывайте о коллегах-сотрудничество с ними может быть ключом к достижению большего успеха.

В середине месяца возможны некоторые финансовые нестабильности или неожиданные расходы. Будьте бдительны и планируйте свои финансы заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Разумные инвестиции и бережливое обращение с деньгами помогут вам сохранить финансовую устойчивость.

Ноябрь также даст вам возможность рассмотреть новые карьерные перспективы. Если вы задумывались о смене работы или начале нового проекта, это время благоприятно для таких изменений. Доверьтесь своим интуитивным навыкам, чтобы принимать правильные решения, и будьте открыты для новых возможностей.

В конце месяца стоит ожидать признания и похвалы за ваш профессионализм и трудолюбие. Ваше усердие не останется незамеченным, и вы можете получить заслуженную награду за свои усилия. Также возможны партнерства и сотрудничество с влиятельными людьми, которые помогут вам продвинуться в карьере.

Здоровье. Гороскоп на ноябрь 2023 года предупреждает Дев о важности заботы о здоровье. сосредоточьтесь на физической активности и правильном питании, чтобы поддерживать энергию и иммунитет. Избегайте чрезмерного стресса и практикуйте медитацию для улучшения психического благополучия. Регулярные осмотры и диагностические проверки также будут полезны. Позаботьтесь о своем здоровье, и это поможет вам более эффективно справляться с жизненными проблемами.

Благоприятные дни в ноябре 2023 года: 1, 3, 7-9, 14, 19, 23, 30

Неблагоприятные дни: 4, 6, 11, 17, 21

Гороскоп для Весов на ноябрь

Настало время взять все в свои руки, проявить себя настоящим хозяином своей судьбы! Гороскоп на ноябрь 2023 года обещает Весам появление головокружительных перспектив, но вместе с положительными изменениями придут проблемы и новые заботы. Витать в облаках некогда, эта луна будет плодотворной и удачной только в случае, если вы проявите рвение. Тогда звезды обязательно вам помогут!

Ноябрь может стать для Весов настоящей "эпохой Возрождения" - шансов изменить к лучшему все сферы вашей жизни будет более чем достаточно. Не бойтесь нового, не бойтесь выходить за рамки привычного и искать приключения, ведь это может стать ключом к вашим успехам. Только обязательно находите время для отдыха, месяц хотя и благоприятный в целом, но эмоциональный фон в ноябре порой будет очень нестабильным, и вам потребуется приложить определенные усилия, чтобы восстановить душевное равновесие.

В начале ноября, когда Луна будет находиться в убывающей фазе, Весы могут почувствовать некоторую неуверенность и сомнения, однако не стоит позволять им полностью завладеть вашим сознанием. Не исключены в этот период и разочарования, причем в людях, которые вам отнюдь не безразличны. Но звезды призывают не судить окружение слишком строго - все мы порой бываем слабыми, малодушными и даже трусливыми.

Период растущей Луны с 15 по 27 ноября ознаменуется повышенной деловой активностью. Только не принимайте поспешных решений, не действуйте под влиянием импульса, обдумывайте каждый шаг, не отказывайтесь от привычки взвешивать "за" и "против", прежде чем начать новый проект, вложиться в какое-то дело или заключить долгосрочный контракт. Только так вы добьетесь положительных результатов.

К концу месяца вы почувствуете удовлетворение и уверенность в себе - ваши усилия принесут весьма "сочные" плоды. Но почивать на лаврах еще не время, не прекращайте идти к своим целям, верьте в себя, и вы достигнете новых высот.

Семья и любовь. Звезды рекомендуют Весам проявить особое внимание и заботу относительно второй половинки. В ноябре любимый человек сильнее, чем когда-либо, будет нуждаться в поддержке. Тем более, что причиной ее расстройства, вероятнее всего, станет кто-то из вашей семьи или ближайшего окружения, желающий "сунуть нос" в ваши отношения и дающий "ценные и полезные" советы.

Одиноким Весам астрологи советуют быть открытыми для любви и отношений. Но не бросайтесь в омут с головой, не спешите возлагать слишком большие надежды на новых знакомых, иначе разочаруетесь. Каким бы симпатичным вам ни был человек, сначала стоит лучше узнать его, возможно, вы быстро поймете, что роман с ним не принесет вам ничего хорошего.

Деньги и карьера. Время для деловых свершений наступит с середины ноября. Это будет период повышенной активности и энергии, вам удастся достичь значительных результатов на профессиональном поприще. Не стесняйтесь высказывать идеи и предложения, верьте в свои силы и не бойтесь сделать шаг вперед!

Но только помните, что для получения желаемого результата вы должны полностью контролировать ситуацию. Делегирование полномочий сейчас-дело рискованное, и, вероятнее всего, заведомо провальное. Человек, на которого вы возложите часть обязанностей, просто не справится с ними или проявит непростительную небрежность, махнув рукой на данное вам обещание. Так что берите все в свои руки!

В финансовых вопросах также необходим тотальный контроль. Только четкое планирование поможет избежать проблем с деньгами и не остаться на мели. А для инвестиций этот месяц не самый лучший - большой риск нарваться на мошенников, вложив средства в очередную "пирамиду", и потерять накопления.

Здоровье. Ноябрь-благоприятный в плане здоровья месяц, особых проблем не предвидится. А посильные физические нагрузки, плавание и неспешные прогулки помогут почувствовать себя еще лучше, ощутить прилив энергии.

С эмоциональным здоровьем несколько сложнее, высокая занятость и связанное с ней напряжение время от времени будут сказываться. Чтобы не допустить срывов, выделяйте достаточно времени на сон и отдых.

Благоприятные дни в ноябре: 1, 2, 6, 14, 19, 30.

Неблагоприятные дни в ноябре: 4, 8, 12, 13, 23, 29.

Гороскоп для Скорпиона на ноябрь

Усилия Скорпионов в ноябре лучше направить не во внешнюю среду, а на решение личных и семейных задач, обустройство дома. В этом случае вы точно получите отдачу за свой труд и благодарность от домочадцев. В сфере профессиональной деятельности рассчитывать на грандиозный успех не придется. Отложите планы по продвижению по карьерной лестнице на более подходящий период.

В первой половине месяца у Скорпионов будет обновляться энергия, на что уйдет немало ресурсов. В результате представители знака могут испытывать упадок сил, перепады настроения. Жизнь как будто умышленно втянет вас в ситуации, выбивающие из колеи. Наберитесь терпения, перед началом нового годового цикла вам придется решить множество различных проблем.

Ситуация может осложняться ошибками и неправильными взглядами самого Скорпиона. В результате, окружение будет провоцировать вас колкими замечаниями и критикой. Скорпионы не прощают, когда задевают их самолюбие, и в такие моменты легко выходят из себя.

В дополнение ко всему обнаружат себя тайные недоброжелатели, которые распускают сплетни и плетут интриги. Каждый захочет вставить свои "5 копеек", чтобы ослабить позиции Скорпиона еще больше. Здесь вам важно правильно себя вести, не поддаваться на провокации. Постепенно страсти утихнут, и вскоре всем станет не до вас.

Семья и любовь. Скорпионы, состоящие в отношениях, будут наслаждаться гармонией с партнером. В личной жизни не предвидится потрясений, скандалов, непонимания. Искренность в общении поспособствует более глубокому познанию любимого человека, сближению, тесной взаимосвязи. Постарайтесь быть максимально открытыми со своим партнером, и он ответит вам тем же.

Тем, кто ищет свою любовь, звезды обещают интересные знакомства. Не бойтесь проявлять инициативу, не думайте, что вас неправильно поймут. Если до сих пор ваши поиски не увенчались успехом, значит, нужно менять алгоритм действий - освоить новые места, где мог бы встретиться потенциальный партнер, стать более общительными.

Женщинам-Скорпионам астрологи рекомендуют проявлять мягкость и женственность, чаще организовывать второй половинке романтические вечера, милые сюрпризы. Найдите время, чтобы побыть в одиночестве, вдали от суеты. Хорошо сближает партнеров построение совместных планов. Для мужчин наступает время принятия решений. Задумайтесь, не пора ли сделать любимой предложение руки и сердца, или поговорить о совместном проживании.

Деньги и карьера. В ноябре Скорпионы смогут не экономить на себе. Их доходы будут существенно превышать расходы. В результате появится возможность позволить себе салонные процедуры, развлекательные мероприятия, покупку больших вещей и другие радости.

Часть доходов было бы неплохо направить на помощь нуждающимся. Внесите средства в Фонд помощи больным детям или помогите приюту для животных. Деньги, потраченные на благотворительность, всегда возвращаются. В первой половине месяца не стоит давать в долг. Конец ноября будет удачным для дорогих приобретений.

Напряженная ситуация в коллективе начнет меняться, но не так быстро, как вам хотелось бы. Начальство оценит ваши идеи и преданность общему делу. Вы тоже постарайтесь забыть обиды, чтобы груз негативных эмоций не тянул вас в противоположную от успеха сторону.

Здоровье. В середине осени часто обостряются хронические заболевания, и повышается риск подхватить простуду. Не относитесь легкомысленно к своему здоровью. наблюдайте за самочувствием, при необходимости посещайте врача. Чтобы помочь работе иммунитета, избегайте стрессов на работе, высыпайтесь, питайтесь качественными продуктами.

Вторая половина месяца будет более благополучной в этом отношении. Разве что некоторые из Скорпионов почувствуют небольшой упадок сил. Если есть возможность, перейдите на удаленный формат работы. Общение в коллективе способно серьезно подорвать работу нервной системы в этот период. Снизить нагрузку на психику помогут медитации и занятия йогой.

Благоприятные дни - 2, 6, 11, 15, 20, 24, 29.

Неблагоприятные числа - 4, 8, 13, 18, 22, 26, 30.

Гороскоп для Стрельца на ноябрь

Для стрелков ноябрь 2023 года станет месяцем контрастов. Одни события будут радовать, другие-требовать максимальной собранности и активности. Дела начнут пробуксовывать в самом начале месяца. Затем наступит период относительной стабильности. В конце ноября будет прогресс в отношениях с важными для вас людьми. Общение в этот период наполнит вашу душу радостью.

В первой декаде месяца звезды расположатся так, что Стрельцы почувствуют прилив сил и расширят свои возможности. Высокий уровень энергии пригодится вам, поскольку придется решать множество важных дел и задач. Запутанные ситуации в первой декаде месяца станут причиной внутреннего напряжения и разлада с окружением.

Этот месяц окажется показательным в плане налаживания коммуникаций. Стрельцы поймут сами для себя, насколько они готовы работать в команде и следовать интересам коллектива. Ошибки в этот период могут вызвать возмущение и раздражение со стороны коллег, начальства, деловых партнеров. Как и другим представителям огненной стихии, Стрельцам будет трудно держать в узде эмоции и спокойно общаться, если атмосфера накалена до предела.

Тенденции, которые диктуют звезды, таковы, что вы будете постоянно менять свои планы, цели, приоритеты. Это начнет нервировать вашего партнера и провоцировать ссоры и охлаждение в личной жизни. Вас может раздражать рутина, появится желание поиска острых ощущений и новизны. Период с 13 по 28 ноября может порадовать повышением социального статуса и взлетом в карьере.

Семья и любовь. Судьба предложит Стрельцам в ноябре новые интересные знакомства. Если вы пока одиноки, воспользуйтесь шансом на построение крепких отношений. Но не стоит находиться в пассивном ожидании. Звезды дают вам зеленый свет на активные действия по завоеванию сердец симпатичных вам людей. В этом случае будет возможность выбрать того человека, который больше всего подходит под ваши идеалы.

Кстати, период активного взаимодействия с противоположным полом поможет вам лучше изучить собственные желания. Накопленный опыт позже обязательно пригодится. Постарайтесь быть искренними и открытыми, это даст возможность претендентам на отношения лучше понимать вас. В результате притянется именно тот, кто нужен.

Женщины-Стрельцы почувствуют, что их отношения с партнером стали глубже. Такие пары смогут вновь ощутить страсть и окунуться в атмосферу романтики, которая сопровождала их в самом начале любовного романа. Мужчины-Стрельцы смогут укрепить отношения с партнершей и сделать их гармоничнее. Появится желание заботиться о любимой женщине, и она это обязательно оценит.

Деньги и карьера. Сфера финансов в ноябре порадует Стрелков ростом доходов и хорошими перспективами на будущее. Появится источник дополнительного заработка. У многих может вырасти зарплата. Отдельным представителям знака руководство выплатит премию. Ваши старания на профессиональном поприще не останутся без внимания и будут оценены по заслугам.

Владельцы бизнеса должны быть готовы к визиту проверяющих из разного рода инстанций. Устраните заранее все недостатки, чтобы не было повода для штрафов и предписаний.

Здоровье. В ноябре энергии у стрелков будет столько, что они легко справятся даже с большими задачами. Несмотря на межсезонье, иммунитет успешно справится с сезонными заболеваниями, поэтому можете не бояться простуд, даже если промочили ноги или вас продуло. Способствуют крепкому здоровью регулярные физические нагрузки и правильный рацион - помните об этих простых правилах.

Проявляйте заботу о себе, избегайте негативных эмоций. Не испытывайте свой запас прочности вредными привычками. Давно пора отказаться от курения и злоупотребления спиртным. Если не беречь себя, будет трудно справляться даже с повседневными задачами. Обязательно овладейте техникой расслабления с помощью особого дыхания и упражнений по йоге.

Благоприятные дни - 5, 10, 14, 18, 22, 26, 30.

Неблагоприятные числа месяца - 2, 7, 12, 16, 20, 24, 29.

Гороскоп для Козерога на ноябрь

Ноябрь 2023 года принесет представителям знака Зодиака Козерог значительные изменения в жизни. Изменения могут коснуться личной жизни, карьеры и здоровья. крайне важно изучить гороскоп на месяц, чтобы не упустить возможности, которые появятся, решить имеющиеся проблемы и избежать вероятных неприятностей.

Ноябрь для Козерога откроет новые возможности и перспективы. Однако в этом месяце могут во весь рост возникнуть проблемы, решение которых длительное время откладывалось. Может потребоваться разрешение земельных споров, возврат старого долга, поговорить с родственниками о разделе имущества, оставшегося по наследству.

Несмотря на кажущуюся повышенную занятость на работе, крайне важно в этом месяце найти время для себя и своей семьи. желтеющая и опадающая листва может навевать грусть и уныние, но этим чувствам нельзя поддаваться. Нужно внимательно рассматривать предложения, которые могут поступить в это время. При этом следует избегать опрометчивых решений и потенциально опасных ситуаций. В ноябре у Козерога может появиться время и возможность решить накопленные проблемы.

Семья и любовь. Представители этого знака Зодиака могут длительное время испытывать трудности с нахождением общего языка со второй половинкой. Незначительные бытовые проблемы могут внести раздор. В ноябре есть возможность разрешить подобные конфликты. Для этого следует пойти на уступки. Нужно проявить терпение к домочадцам, чтобы в доме установилась атмосфера мира и спокойствия. В начале месяца желательно найти время, чтобы отправиться на отдых всей семьей. Это вполне может быть поход в лес для сбора грибов и ягод или поход в кинотеатр.

У одиноких Козерогов в ноябре появится хороший шанс найти свою половинку. Несмотря на меланхолическое настроение, не следует отказываться от посещения общественных мест и мероприятий, потому что именно здесь можно будет встретить человека, который будет близок по духу. Можно будет создать прочные отношения. Если подходящий человек найдется, Козерогу стоит проявить всю свою настойчивость и харизму, чтобы преодолеть осеннюю апатию и дать старт отношениям.

Кроме того, нужно учесть, что бывший партнер может в ноябре попытаться восстановить прежние отношения. Не следует давать ей или ему второй шанс, потому что высока вероятность, что желание бывшего партнера восстановить отношения может быть продиктовано меркантильными соображениями.

Деньги и карьера. В ноябре Козерогам не следует ожидать резких изменений в финансовом положении, однако для поддержания стабильности и повышения благосостояния в дальнейшем следует прилагать максимальные усилия на работе. Несмотря на то что их может не оценить начальство немедленно, в будущем проявленная в ноябре инициатива может поспособствовать получению нового назначения или резкому карьерному росту.

В ноябре есть вероятность получения неожиданных бизнес-предложений. Несмотря на то что с первого взгляда они могут казаться достаточно выгодными и не слишком рискованными, не следует принимать решение сгоряча. Нужно внимательно вникнуть во все аспекты будущего дела, чтобы иметь возможность трезво оценивать его перспективы. Только после этого можно принять взвешенное решение по поводу своего в ней участия. Это может сохранить мои силы и средства.

В конце ноября стоит уделить время рассмотрению возможных способов дополнительного заработка, а также методов экономии. Это может благоприятно сказаться на семейном бюджете.

Здоровье. Несмотря на то, что осень - это время сезонных обострений, для Козерога ноябрь знаменует улучшение общего состояния здоровья.если человек, рожденный под этим знаком Зодиака, болеет и проходит комплексное лечение, именно в ноябре он почувствует значительное улучшение. Однако и тем, кто не имеет явных проблем со здоровьем, в этом месяце не будет лишним уделять ему время.

Козерогу нужно улучшить свое физическое состояние, уделяя больше времени выполнению упражнения. Кроме того, важно правильно питаться и носить одежду по погоде. Это снизит риск гриппа и других инфекционных заболеваний. Для восстановления душевного равновесия и снятия стресса большую пользу принесут длительные прогулки по желтеющему парку или лесу.

Благоприятные дни в ноябре 2023: 21, 23, 25, 27, 30.

Неблагоприятные дни: 2, 5, 14, 18.

Гороскоп для Водолея на ноябрь

Третий осенний месяц обещает благоприятные изменения во всех сферах жизни. Водолеям гороскоп на ноябрь 2023 года предсказывает интересные времена, полные новых возможностей и значимых событий. Но помните, что ключевым фактором успеха будет ваша готовность действовать и ловить птицу счастья просто на лету, а не ждать, пока она покорно сядет вам на плечо!

Ноябрь 2023 года станет для Водолеев периодом значительных изменений в личной и профессиональной сфере. Звезды предоставят вам больше, чем когда-либо, шансов вернуть жизнь в другое русло, подарят свободу и независимость в принятии решений. Будьте готовы к новым возможностям и не бойтесь взять на себя ответственность за свои поступки.

Первые две недели месяца пройдут под влиянием убывающей Луны до новолуния 14 ноября. Это время ознаменуется массой открытий, в основном в сфере личных взаимоотношений. Обстоятельства сложатся так, что вы сможете совершенно по-новому взглянуть на старых приятелей, коллег и близких людей. Они проявят себя с самой неожиданной стороны, в одних ситуациях вызывая ваше восхищение, в других - разочаровывая вас. Но не спешите с резкими, негативными оценками, у людей есть веские причины поступать именно так, сначала разберитесь в ситуации, а уже потом выносите "вердикт".

Водолеям стоит уделить особое внимание профессиональной сфере. Настало время для реализации идей, активного продвижения по служебной лестнице, начала новых проектов. Только постарайтесь отказаться от стандартов и шаблонов, проявите творческий подход, не бойтесь оригинальных, креативных решений.

Последние дни ноября звезды советуют Водолеям посвятить саморазвитию. Этот период благоприятен для обучения, сдачи экзаменов, посещения мастер-классов и курсов повышения квалификации. Не упустите момент получить новые знания, которые обязательно пригодятся вам в дальнейшем!

Семья и любовь. В общении с близкими людьми Водолеям рекомендуется быть более открытыми и искренними. Те, кто давно в отношениях, могут почувствовать некоторую усталость, начать тяготиться рутиной. Но задумываться о разрыве не надо, ваш союз вовсе не изжил себя, а просто переживает какую-то "пассивную" фазу. Попробуйте оживить эмоции, пробудить былую страсть - пригласите вторую половинку на романтическое свидание, совместно испытайте экстремальный вид развлечений, не отказывайтесь от экспериментов в спальне. Вы сможете укрепить связь с партнером и привнести в вашу связь свежесть и новизну.

Одиноким Водолеям стоит быть готовыми к романтическим приключениям. Не избегайте новых знакомств, у вас есть шанс встретить человека, который станет важным для вас в будущем. А также обратите внимание на людей, которые давно и прочно застряли в вашей "френд-зоне" - не исключено, что кто-то из них имеет к вам нечто большее, чем дружеские чувства.

Деньги и карьера. Ноябрь обещает Водолеям благоприятные изменения в профессиональной сфере и новые возможности для карьерного роста. Будьте готовы к интересным деловым предложениям, появлению новых "денежных" клиентов и партнеров, а ваше умение мыслить нестандартно и находить необычные решения обязательно будет оценено и поможет вам достичь поставленных целей. Но важно помнить, что успех придет к тем, кто готов добросовестно, упорно работать и самосовершенствоваться.

В финансовой сфере все не так гладко, как хотелось бы. прибыль в ноябре может оказаться меньше, чем вы ожидали. А также возможны непредвиденные расходы, и не исключено, что весьма большие. Чтобы выйти из непростой ситуации с наименьшими потерями, распланировайте расходы заранее, отложив определенную сумму "на всякий пожарный случай".

Здоровье. Звезды рекомендуют Водолеям уделить особое внимание своему эмоциональному здоровью. приложите усилия к тому, чтобы восстановить душевное равновесие, ведь от этого напрямую зависит и физическое самочувствие. Найдите время для духовных практик, медитируйте, займитесь йогой.

А также стоит пересмотреть питание-пищеварительная система сейчас особенно уязвима. Прежде чем класть в тарелку тот или иной продукт, подумайте: а действительно ли он будет полезен вам? И постарайтесь есть меньше жирного, мучного и сладкого.

Благоприятные дни в ноябре: 4, 9, 13, 18, 22, 27.

Неблагоприятные дни в ноябре: 2, 6, 11, 16, 20, 24, 30.

Гороскоп для Рыб на ноябрь

Рыб в конце осени 2023 года ждут испытания. Потребуется немало терпения и трезвый ум. Сейчас не время поддаваться стадному инстинкту. Велики шансы принять неправильное решение. Впрочем, у вас есть близкие, чей совет и помощь выручат из любых передряг. В ноябре 2023 года Гороскоп для Рыб обещает важные изменения в окружающей среде. Это хороший период для того, чтобы сказать кому-то "прощай", или наоборот, проявить симпатию и начать новые отношения.

Ноябрь для Рыб в 2023 году во многом неоднозначен. Легко даются достижения в профессиональной сфере, складываются отношения с людьми. Но ощущение внутреннего напряжения мешает в полной мере насладиться дарами судьбы.

Возможно, стоит взять отпуск на начало или середину ноября. Прислушайтесь к своему эмоциональному состоянию. Чувство подавленности-явный признак того, что пора разобраться в себе. Если проявить упорство, удастся распрощаться с комплексами и детскими травмами, которые угнетают и загоняют в депрессию. Подумайте над тем, чтобы обратиться к психологу.

С 12 ноября может ощущаться некоторая воинственность, желание убеждать других людей, склонять на свою сторону. Виной тому Марс, обосновавшийся в 9-м доме. Вы можете найти верных союзников и единомышленников. Но будут и те, кто выскажется резко против. Ваши дороги с кем-то из близких могут разойтись. Начиная с 21 ноября и до конца месяца будет благоприятный период. Получится упорядочить мысли и всецело насладиться успехами.

Семья и любовь. Ноябрь 2023 года-прекрасное время для дружеских встреч и времяпрепровождения в веселой компании. Общение с другими людьми поможет половинкам оживить отношения, научиться лучше понимать и ценить друг друга. Одиноким Рыбам пойдут на пользу кардинальные изменения во внешности. Сделайте так, чтобы имидж соответствовал мироощущению, и человек, близкий по духу, заметит вас.

Самое удачное время для любви и отношений - 28 ноября 2023 года. В конце месяца Рыб ждут приятные мелочи. Семейная жизнь дарит радость, налаживается быт. Если отношения с партнером перестали удовлетворять, улучшить атмосферу в доме поможет небольшой ремонт, покупка новых штор, постельного белья. Многие Рыбы могут рассчитывать на примирение после долгой ссоры.

Деньги и карьера. Рыб ждет плодотворная Луна. Легко решаются сложные задачи, есть все шансы показать себя с наилучшей стороны, раскрыться как профессионал своего дела. Начальство и партнеры увидят перспективу в дальнейшем сотрудничестве. Вероятны интересные предложения. Оборотная сторона медали-зависть со стороны некоторых коллег. Вы можете столкнуться с откровенной злобой и получить оскорбительные комментарии. Не стоит зацикливаться на услышанном, это все не о вас.

Если планируете делать вклады, нужно уложиться в срок до 14 ноября 2023 года. Затем могут измениться условия. Финансовые операции во второй половине месяца менее выгодны. Есть риск потерять значительную сумму денег. Чтобы избежать убытков, тщательно планируйте бюджет и не совершайте спонтанных покупок.

Здоровье, Энергия будет переполнять. В то же время ноября 2023 года абсолютно не подходит для экстрима и усиленных спортивных тренировок. Рыбам не стоит прыгать с парашютом и участвовать в гонках на мотоцикле. Невнимательные и импульсивные представители знака Зодиака могут получить значительное количество ушибов, травму. Важно не пренебрегать правилами безопасности в быту, на дороге, во время обращения с техникой.

Во второй половине месяца вероятны простудные заболевания. Вы легко заразитесь вирусами от других людей, поэтому старайтесь меньше посещать людные места. Для женщин благоприятен месяц, чтобы пройти обследование по гинекологии. Заболевания хорошо поддаются лечению. Большую роль для здоровья играет отдых. Вам стоит проводить выходные размеренно и спокойно, чтобы чувствовать себя хорошо. Если отправляетесь в ресторан, выбирайте блюда и продукты, которые хорошо знакомы. Экзотика может усваиваться плохо, не исключены аллергические реакции.

Благоприятные дни: 21, 23, 25, 27, 30.

Неблагоприятные дни: 2, 5, 14, 18.