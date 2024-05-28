Близнецы, скорее всего, встретят свою идеальную любовь в кругу друзей.

Астрологи рассказали, что ждет представителей каждого знака Зодиака летом 2024 года, пишет Parade. Читайте далее и узнавайте, что же звезды приготовили для вас и ваших отношений.

Овен - лето любви к себе

Это лето побудит вас поставить себя в центр своей вселенной. Пришло время одинокому Овну сосредоточиться на развитии своих отношений с самим собой и потратить время на переосмысление своего пути. Что касается Овнов, которые в паре, убедитесь, что оба партнера могут изучить автономные варианты сохранения своей личности вне своих обязательств друг перед другом.

Телец - расчетливые ходы

Это лето обязательно освежит вашу личную жизнь. При этом ваши романтические решения будут очень расчетливыми и методичными. Вы сможете привлечь умного человека, и благодаря общим взглядам, новому опыту, общение с ним будет сближать вас. Однако не стоит уменьшать свое желание. Помните, что нельзя вести себя настолько круто и показаться равнодушным тому, кого вы больше всего жаждете этим летом.

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Близнецы - друзья-любовники

Скорее всего, вы встретите свою идеальную любовь в кругу друзей. Не нужно уклоняться от обсуждения этого вопроса с другими. Ваш активный ум и причудливая натура наверняка привлекут к вам любовника с юпитерианским магнетизмом без особого давления.

Рак - эмоциональное исцеление

Ожидайте романтической активности. Этим летом ваша личная жизнь будет полна близости, а вашим языком любви становятся стабильность, практичность и безопасность. Вполне возможно, что данное лето не будет наполнено страстными выбросами адреналина в любовной сфере. Скорее, вы поймете, что вам действительно нужно в преданной связи.

Лев - драматические проявления привязанности

Это лето для тебя полно страстного волнения. Волнами пламенного желания ваша личная жизнь достигает пика манящей активности, и наверняка она будет полна смелых проявлений привязанности. Эмоциональная ясность и почти неконтролируемый энтузиазм приведут вас к романтическим воспоминаниям, которые останутся на всю жизнь.

Дева - построение интеллектуальных связей

Это лето будет наполнено формированием любовных связей, основанных на принципах общих взглядов и перспектив. У вас будет лето разумной любви. Однако важно не слишком интеллектуализировать свои эмоции. Хотя вы можете захотеть объяснить свое желание, отмахнуться от чувств или контролировать неконтролируемое, позволяйте любви идти своим чередом. Отпустите контроль и перфекционизм.

Весы - судьбоносные связи

Этим летом Вселенная работает в вашу пользу. К вам притягиваются значимые связи. Вместо того, чтобы выбирать поверхностные уровни отношений, осмелитесь стремиться к глубокой близости. Судьба посылает вам особенного человека. Наслаждайтесь божественным временем. Уроки, меняющие жизнь, перенесут вас в романтические переживания, которые навсегда изменят вашу жизнь.

Скорпион - возвращение любовников

Получив шанс переосмыслить прошлые неудачи, прошлый роман может всплыть вновь. Другие Скорпионы могут привлечь кого-то, сильно отличающегося от их обычного типа. Это лето призывает вас сломать устаревшие шаблоны, а не повторять одни и те же ошибки.

Стрелец - исследования с возлюбленным

Ваше лето наверняка будет наполнено волнением. Романтика захватывающая, авантюрная и интеллектуально освежающая. Сейчас не время действовать осторожно. Кричите о своей любви с крыш. Отправляйтесь на неизведанную территорию. Жизнь слишком коротка, чтобы ограничивать возможность испытать лето любви во всей его полноте.

Козерог - любовь на долгий путь

Это лето призовет вас сбалансировать свои личные и межличностные потребности, оно будет посвящено важным эмоциональным осознаниям. Вы найдете баланс между приверженностью своему жизненному пути и тем, чтобы быть хорошим партнером. По сути, данное лето готовит вас к зрелым, серьезным отношениям. Честность, класс и целеустремленность любовника согреют ваше солнечное время года.

Водолей - любовь, которая исцелит внутреннего ребенка

На вашем пути наверняка будет много любви. Что вы ищете, ищет вас. Влюбленность взаимна, отношения развиваются, а влечение велико. В воздухе чувствуется легкость, поток и причудливость. Когда вы испытываете игривость, творчество и веселые приключения, ваш внутренний ребенок снова чувствует себя бодрым. И все благодаря особенному человеку.

Рыбы - исцеление кармических отношений

Это лето любви станет для вас целенаправленным. Серьезная сатурианская энергия заземляет вас и просит задуматься о том, что вам действительно нужно на данном этапе вашей личной жизни. Пересмотр прошлых моделей поведения позволит вам избавиться от устаревших привычек и представлений об отношениях. Если вы держите свое слово и действуете честно, связи укрепятся.

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