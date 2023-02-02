Не для всех февраль будет хорошим.

Астрологи составили гороскоп на февраль 2023 для всех знаков Зодиака. В целом месяц обещает быть спокойным, но некоторым все же придется напрячься.

Овен

В феврале Овнам могут поступить новые предложения. Однако эксперты предупреждают, что не на все нужно соглашаться. Если вы допустите ошибку, вам придется столкнуться с испытаниями. Также вам стоит научиться противостоять соблазнам.

Телец

Уже в этом месяце вас ждут глобальные перемены. Вы - стабильный знак Зодиака, поэтому такие повороты судьбы могут вас пугать. Но они помогут вам снять розовые очки и взглянуть на мир иначе. Вы получите ценные уроки и станете сильнее.

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Близнецы

В целом февраль будет благоприятным для вас. Астрологи советуют вам плыть по течению, не торопить события. Также никому не рассказывайте о своих планах, иначе они могут рухнуть.

Рак

Вам стоит серьезно заняться своим душевным состоянием. Возможно, последнее время вы находились в депрессии. Пришло время менять свою жизнь и начните с определения, что мешает вам быть счастливым. Только так вы сможете что-то изменить в лучшую сторону.

Лев

Вам выпала карта, которая говорит о том, что в феврале вы смело можете браться за новые дела. Звезды будут на вашей стороне, поэтому вы можете уже сейчас начинать реализовывать все свои бизнес-идеи.

Дева

Вам не стоит жалеть о прошлом. Отпустите его, если хотите, чтобы в вашу жизнь пришло что-то новое и хорошее. Не исключено, что в феврале вы встретите человека, с которым захотите построить семью и даже завести ребенка.

Весы

Прекратите жить в иллюзиях. Посмотрите правде в глаза и поймите, что в этом мире нет ничего идеального. У каждого человека есть свои недостатки, но это не значит, что он плохой. Откройте свое сердце для прекрасного будущего.

Скорпион

В вашей жизни могут активизироваться недоброжелатели, которые будут пытаться вставлять вам палки в колеса. Вам нельзя терять бдительность, ведь вы можете оказаться в очень сложной ситуации. Пересмотрите свое окружение.

Стрелец

Не пытайтесь обмануть судьбу, вам все равно не удастся это сделать. Лучше займитесь собой, будьте честными и открытыми. Помните, что в этой жизни все возвращается бумерангом, а плохие поступки - вдвойне.

Козерог

Если вы хотите наладить свою жизнь, вам нужно отказаться от старых принципов. Подумайте о том, что делает вас счастливым и как вы можете этого достичь. Обращайте внимание на знаки судьбы, интуиция вас не подведет.

Водолей

Помните, что сильные эмоции - это не всегда хорошо. Иногда стоит подходить к вопросам с трезвой головой и холодным умом. Могут возникать ссоры и скандалы, но только от вас зависит исход событий.

Рыбы

Астрологи советуют вам взять паузу во всех делах. Февраль лучше провести спокойно, в уединении. Однако не лишним будет общение с близкими людьми, которые всегда готовы оказать вам поддержку.

Напомним, астролог назвала даты, когда всю страну всколыхнут мощные взрывы.

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