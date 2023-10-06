Козерогам стоит быть осторожнее с новыми знакомыми.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 октября. Весы будут купаться в любви, а Овны могут получить удар от судьбы. Что звезды сулят другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

Овнам стоит готовиться к тому, что день принесет непростые испытания. Судьба решила вас за что-то наказать. Примите этот удар с достоинством.

Телец

В субботу Тельцам очень повезет, счастье уже где-то рядом. Не теряйте время и начинайте действовать с самого утра. Вы сможете найти то, что так давно искали.

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Близнецы

7 октября Близнецам придется чем-то пожертвовать. Постарайтесь найти компромисс и будьте гибкими в своих решениях. Порой стоит немного уступить, но сохранить мир.

Рак

Астрологи советуют Ракам позволить себе отдохнуть. Сделайте паузу и проведите время в кругу семьи. Не стоит взваливать на себя все и сразу, берегите силы.

Лев

Львы могут ощутить серьезные проблемы с деньгами. Пришло время браться за ум и начинать экономить. Не ждите помощи, со всем этим придется разбираться самостоятельно.

Дева

Астрологи сулят Девам потерю чего-то важного. Вы можете пострадать из-за невнимательности, эта ошибка принесет немало грусти. Постарайтесь не допустить краха и сосредоточьтесь на важных делах.

Весы

7 октября Весы смогут забыть о проблемах. Вас окружат любовью и романтикой, день будет наполнен сюрпризами. Не отказывайте себе в редком удовольствии и проведите время с тем, кто вам нравится.

Скорпион

Скорпионы будут срывать с неба звезды. У вас получится добиться небывалых высот, на работе все ваши старания окупятся сполна. Вас ждут новые задачи и интересные проекты, а вместе с ними вы получите премию.

Стрелец

Стрельцам стоит замедлить темп. Не торопитесь проживать эту жизнь, наслаждайтесь каждым моментом. Возьмите выходной и отправьтесь за город, проведите время с друзьями.

Козерог

Козерогам стоит быть осторожнее с новыми знакомыми. Не торопитесь делиться своими тайнами. Некоторые секреты стоит скрывать до последнего.

Водолей

Водолеям можно развлечься. Устройте себе праздник, повод точно найдется. Вы услышите хорошие новости, которые вас очень порадуют.

Рыбы

Астрологи советуют Рыбам найти новый источник вдохновения. Помимо этого, вам стоит заняться делами, которые вы давно откладывали в долгий ящик. Не пытайтесь плыть по течению.

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