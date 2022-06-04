В седьмой лунный день, когда Луна растет в знаке Лев, стоит держать свой язык на короткой привязи: можно наболтать для себя большие неприятности.

Седьмой лунный день, когда Луна растет в знаке Лев, астрологи советуют посвятить покупкам. В то же время гороскоп на 5 июня 2022 года категорически запрещает врать и суетиться.

Со словами в этот день вообще стоит обращаться осторожно: можно нажить опасные неприятности из-за неосторожно оброненного слова. С другой стороны, в этот день полезно визуализировать и проговаривать вслух всё хорошее, об исполнении чего вы мечтаете.

Совет дня: будьте спокойным, последовательным и честным (как минимум – по отношению к самому себе).

Гороскоп на 5 июня 2022: Овен

Главное сегодня – начать, а дальше вы уже втянетесь в процесс. "Аппетит" разгуляется по ходу дела. Так что не бойтесь браться за любые дела: вам сегодня всё по плечу, даже то, что казалось сложным и невыполнимым.

Гороскоп на 5 июня 2022: Телец

Проведите день с родными людьми: такое общение пойдет на пользу и вам, и вашим отношениям с близкими.

У одиноких представителей знака сегодня есть шанс на удачное знакомство!

Гороскоп на 5 июня 2022: Близнецы

Вас сегодня тянет на общение. Постарайтесь заранее спланировать свой день так, чтобы в нем нашлись время и место для встречи с друзьями, которые готовы вас выслушать или сами могут побаловать вас интересным рассказом.

Главная опасность дня – ввязаться в спор: держите себя в руках!

Гороскоп на 5 июня 2022: Рак

Направьте свой боевой настрой в мирное русло: от уборки до рабочих проектов. Вы сегодня гору способны сдвинуть с места – пользуйтесь этим!

Гороскоп на 5 июня 2022: Лев

Не полагайтесь нынче на удачу: придется взять себя в руки и ответственно выполнять всё, за что беретесь. Если сделать что-то "тяп-ляп", то собственная лень и наплевательство будут аукаться еще долго.

Гороскоп на 5 июня 2022: Дева

Звезды прочат вам некую потерю. Но не торопитесь расстраиваться: скорее всего, вы сильно преувеличиваете ценность того, что вы потеряете. В общем, относитесь к событиям дня философски.

Гороскоп на 5 июня 2022: Весы

Сегодня представителям знака лучше всего будет удаваться общение: можно смело планировать как деловые переговоры, так и дружеские посиделки. Также удачными будут знакомства в этот день.

Гороскоп на 5 июня 2022: Скорпион

Можете смело браться за что-то новое: сегодня планеты благоприятствуют вашим начинаниям. Так что если давно о чем-то мечтали, то сегодня стоит сделать хотя бы полшага в этом направлении – чтобы задать правильный темп событиям.

Гороскоп на 5 июня 2022: Стрелец

Вас тянет творить добрые дела. С кармической точки зрения, это очень хорошо. Вот только не позволяйте залазить себе на шею – не забывайте и о своих интересах.

Гороскоп на 5 июня 2022: Козерог

Хорошо заниматься завершением старых дел. Вашей энергии должно хватить на всё, за что ни возьметесь. Главное – не растратить день на праздный отдых.

Гороскоп на 5 июня 2022: Водолей

Поступать так, как хотите, чтобы поступали с вами – это для вас главный девиз дня. От того, насколько справедливым и честным вы будете сегодня, зависит отношение к вам не только окружающих, но и Вселенной.

Гороскоп на 5 июня 2022: Рыбы

Ваша слабое место в этот день – коммуникация. Недопонимания или чужое влияние способны здорово подпортить вам жизнь. Поэтому тщательно анализируйте всё, что вам говорят сегодня – и следите за обещаниями, которые даете сами.

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