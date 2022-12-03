Звезды предсказали неожиданные повороты судьбы некоторым знакам Зодиака.

Астрологи составили гороскоп на 4 декабря для всех знаков Зодиака. Почти у всех воскресенье будет спокойным и расслабленным, но некоторым людям все же придется понервничать. Кто они и чего ждать - читайте в материале УНИАН.

Овен

Астрологи говорят, что Овны проведут этот день в ожидании. Возможно, они будут ждать прихода/приезда какого-то человека, или им должны будут позвонить, написать, что-то прислать.

Телец

Тельцам не нужен повод для того, чтобы куда-то поехать или устроить какую-то вечеринку. Любой день для них - это уже повод. Поэтому и свой выходной они потратят активно, с пользой и весело.

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Близнецы

Близнецы решат уделить этот день работе. Несмотря на то, что им не мешало бы отдохнуть, они захотят потрудиться, чтобы закрыть некоторые волнующие вопросы.

Рак

Ракам стоит отложить все важные дела на второй план, провести этот день вместе с близкими, а главное - хорошенько выспаться.

Лев

Львы могут попасть в не очень приятную ситуацию, которая выставит их в плохом свете перед коллегами, друзьями, начальством, семьей. Проще говоря, в этот день их ждет позор.

Дева

Девы должны подумать над тем, как грамотно решить свои проблемы. Звезды советуют руководствоваться не эмоциями, а здравым разумом.

Весы

Весам в этот день могут сделать приятное. Например, позовут куда-то или преподнесут символический подарок.

Скорпион

Скорпионам важно беречь свое здоровье, иначе есть риск на всю следующую неделю отправиться на больничный.

Стрелец

Стрельцы 4 декабря смогут отдохнуть, переосмыслить свое поведение, пересмотреть приоритеты и очертить правильный план действий на ближайшее будущее. Звезды в этот день советуют обращать внимание на знаки.

Козерог

Козерогам звезды пророчат в воскресенье отдых в приятной компании. Они смогут расслабиться и забыть обо всех неприятностях.

Водолей

Водолеям астрологи советуют не распыляться на множество дел одновременно. Им лучше сконцентрироваться на чем-то одном, чтобы не опозориться.

Рыбы

Их ждет серьезный разговор. Скорее всего, это будет связано с личной жизнью. Звезды говорят, что у Рыб вскоре начнется "белая" полоса.

Напомним, первые выходные декабря будут тяжелыми для этих знаков Зодиака.

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