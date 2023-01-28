Узнайте, что ждет вас в последнее воскресенье года.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на воскресенье, 29 января. Узнайте, что ждет представителей вашего знака.

Овен

В этот день у Овнов будет много общения, коммуникаций. Возможно, это будут деловые или дружеские встречи. Не стоит откладывать важные дела на другой день.

Телец

У Тельцов тоже будет встреча, однако она будет напряженно. Например, его могут вызвать к начальнику для критики. Или может быть разговор на эмоциях со второй половинкой.

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Близнецы

Близнецам в воскресенье будет радостно из-за итогов своей же работы. Так, они могут закончить какой-то проект или доделать какую-то поделку своими руками. Этими эмоциями Близнецы захотят поделиться с окружающими.

Рак

Если Раки давно не решались попросить о помощи, 29 января - самое время. Не стоит молчать, если что-то волнует.

Лев

Львы будут охвачены страстью. У них в голове в этот день будут только романтические мысли, свидания, положительные переживания.

Дева

Пора переключить свои жизненные приоритеты на здоровье. Например, можно сделать чек-ап организма, если ничего не беспокоит, или обратиться к профильному доктору, если жалобы все же есть.

Весы

29 января в эмоциональном плане у Весов будут настоящие американские горки! Их то огорчат, то обрадуют. Астрологи советуют изо всех сил стараться сохранять баланс.

Скорпион

Звезды советуют в этот день оставаться открытыми, не обманывать, отзываться на просьбы о помощи. Тогда это все обязательно вернется бумерангом уже в ближайшем времени.

Стрелец

Этот день Стрельцы проведут дома. Они смогут расслабиться, отдохнуть, отвлечься от тяжелых дел и забот.

Козерог

Лучший вариант расслабиться - это побыть наедине. Именно это и стоит сделать Козерогам 29 января. Это позволить разобраться с мыслями.

Водолей

В этот день о Водолеях кто-то захочет позаботиться. Возможно, на горизонте появится человек, который относится к Водолеям не просто как к другу.

Рыбы

Если Рыбы давно думали над тем, чтобы сделать стрижку, покрасить волосы или сделать татуировку, то 29 января - лучший день, чтобы наконец решиться на это.

Напомним, февраль 2023 полностью перевернет жизнь этих знаков Зодиака.

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