Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на воскресенье, 29 января. Узнайте, что ждет представителей вашего знака.
Овен
В этот день у Овнов будет много общения, коммуникаций. Возможно, это будут деловые или дружеские встречи. Не стоит откладывать важные дела на другой день.
Телец
У Тельцов тоже будет встреча, однако она будет напряженно. Например, его могут вызвать к начальнику для критики. Или может быть разговор на эмоциях со второй половинкой.
Близнецы
Близнецам в воскресенье будет радостно из-за итогов своей же работы. Так, они могут закончить какой-то проект или доделать какую-то поделку своими руками. Этими эмоциями Близнецы захотят поделиться с окружающими.
Рак
Если Раки давно не решались попросить о помощи, 29 января - самое время. Не стоит молчать, если что-то волнует.
Лев
Львы будут охвачены страстью. У них в голове в этот день будут только романтические мысли, свидания, положительные переживания.
Дева
Пора переключить свои жизненные приоритеты на здоровье. Например, можно сделать чек-ап организма, если ничего не беспокоит, или обратиться к профильному доктору, если жалобы все же есть.
Весы
29 января в эмоциональном плане у Весов будут настоящие американские горки! Их то огорчат, то обрадуют. Астрологи советуют изо всех сил стараться сохранять баланс.
Скорпион
Звезды советуют в этот день оставаться открытыми, не обманывать, отзываться на просьбы о помощи. Тогда это все обязательно вернется бумерангом уже в ближайшем времени.
Стрелец
Этот день Стрельцы проведут дома. Они смогут расслабиться, отдохнуть, отвлечься от тяжелых дел и забот.
Козерог
Лучший вариант расслабиться - это побыть наедине. Именно это и стоит сделать Козерогам 29 января. Это позволить разобраться с мыслями.
Водолей
В этот день о Водолеях кто-то захочет позаботиться. Возможно, на горизонте появится человек, который относится к Водолеям не просто как к другу.
Рыбы
Если Рыбы давно думали над тем, чтобы сделать стрижку, покрасить волосы или сделать татуировку, то 29 января - лучший день, чтобы наконец решиться на это.
Напомним, февраль 2023 полностью перевернет жизнь этих знаков Зодиака.