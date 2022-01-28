29 января 2022 – в двадцать седьмые лунные сутки – полезно усваивать чужую мудрость и браться за те дела, что не получалось решить раньше.

Гороскоп на 29 января 2022 года советует мыслить позитивно, а вести себя сдержанно. Энергетика двадцать седьмых лунных суток отлично подходит для решения бюрократических вопросов и путешествий. В то же время эмоциональная несдержанность и торопливость грозят обернуться серьезными финансовыми потерями.

С другой стороны, бизнес-планы, которые составляются в субботу, имеют наибольшие шансы на успешную реализацию. Поэтому желательно составлять планы на ближайшие дни и не откладывать на воскресенье те встречи, что можно провести сегодня.

Сегодня нужно:

общаться со старшими людьми, прислушиваться к их советам;

заниматься своим здоровьем;

отдыхать, желательно – уединенно;

заканчивать старые дела, подводить итоги и продолжать текущие проекты.

Сегодня нельзя:

усердствовать с физическими нагрузками;

начинать что-либо важное и новое;

ссориться.

Луна убывает в знаке Стрелец: полезно перенимать мудрость и опыт у старшего поколения – а вот свои возможности можно безрассудно преувеличить, что может обернуться потерей контроля над своей жизнью.

В это время повышается риск разрыва отношений и ссор. Поэтому в первую очередь стоит приостановить деловую активность до начала следующей фазы Луны.

Гороскоп на 29 января 2022: Овен

Будьте осторожны с планированием: день будет непредсказуемым, поэтому коррективы придется вносить на ходу.

Для активных дел лучше подойдет первая половина дня, а вторую стоит оставить для отдыха. При этом пора задуматься об отдыхе в целом – не только на сегодня.

Гороскоп на 29 января 2022: Телец

День удачен с финансовой точки зрения. Причем особых усилий для получения прибыли даже прилагать не придется. Однако ваши нервы могут испробовать на прочность близкие люди: их помощь и советы могут показаться навязчивыми и чрезмерными. Будьте терпимее.

Для укрепления здоровья – лягте пораньше, чтобы наконец-то выспаться.

Гороскоп на 29 января 2022: Близнецы

Многое будет раздражать – запаситесь терпением. Лучше всего день пройдет для тех представителей знака, которые занимают лидерские позиции: им сегодня благоволит удача.

Вероятны финансовые сюрпризы: денежный выигрыш или просто удачная находка. Но эти деньги не задержатся в кармане надолго – поэтому не стоит планировать долгосрочных вложений, а лучше сразу с легким сердцем потратить их на себя и любимого человека.

Читайте такжеК чему снится ребенок по соннику: разгадываем знаки от Вселенной

Гороскоп на 29 января 2022: Рак

Отличный день, чтобы сделать подарок близкому человеку. В делах и в общении стоит проявить честность и открытость. Это ваши самые верные союзники сегодня.

В этот день особенно важно правильно питаться.

Гороскоп на 29 января 2022: Лев

Рабочие дела стоит отложить в пользу семьи и друзей. Окружение будет требовать от вас внимания – и на всех вас не хватит. Кому-то придется отказать во встрече или свернуть разговор: постарайтесь сделать это ласково и тактично.

Устройте разгрузочный день или даже поголодайте – это полезно для здоровья.

Гороскоп на 29 января 2022: Дева

Хороший день для общения со старыми друзьями. А вот с коллегами возможны неурядицы и мелкие разногласия. Какая-то неприятная новость может поступить и от любимого человека – не торопитесь страдать по этому поводу: лично для вас особых последствий не будет. Поучения также будут лишними – лучше проявите сочувствие хотя бы на словах

В плане здоровья уязвимы локти и колени.

Гороскоп на 29 января 2022: Весы

Вам хочется перемен – но придется довольствоваться просто уединением и тишиной. Пока что это лучший отдых, что у вас может быть. Именно работа в спокойной обстановке будет самой продуктивной.

Сбросить напряжение поможет вода: можно сходить в бассейн или принять сибаритскую ванну.

Гороскоп на 29 января 2022: Скорпион

Главное – правильно выбрать компанию. С приятными людьми и день пройдет приятно. Это необязательно должны быть друзья – можно провести досуг со своими детьми.

Поднять настроение поможет хорошая книга, а укрепить здоровье – чай с малиной и теплая шапка.

Гороскоп на 29 января 2022: Стрелец

Вас будет тянуть на ссоры (может, даже подраться захочется) – постарайтесь оставаться справедливым. Особенно актуально это, если Стрельцу придется брать на себя обязанности лидера.

Хорошее время освоить новую полезную привычку, какую – решайте сами.

Гороскоп на 29 января 2022: Козерог

Не ограничивайте себя и свою фантазию. Не бойтесь рисковать в этот день. Это касается как рабочих, так и домашних дел.

Ради здоровья нервной системы и семейных отношений – откажитесь от навязывания своей точки зрения членам семьи: сейчас для этого не время.

Гороскоп на 29 января 2022: Водолей

Правильно выбирайте союзников. Это тот самый день, когда лучше быть одному – чем вместе с кем попало. Если нет надежного партнера – лучше откажитесь от рабочих дел вообще. Отдыхать бывает полезно.

Опасайтесь травм и воспалений: смотрите, куда идете, и держите под рукой противовоспалительное средство.

Гороскоп на 29 января 2022: Рыбы

Сегодня опасно резко менять планы: придерживайтесь спланированного курса и не бойтесь нового опыта (он вам пригодится – пусть и не сразу).

Берегите желудок.

Читайте также: