Гороскоп на 26 декабря 2021 года всем знакам Зодиака советует заняться мыслительной деятельностью. Это хорошее время для анализа своих поступков, принятия сложных судьбоносных решений и планирования.
Судьба в эти лунные сутки посылает человеку знаки, как ему лучше раскрыть свои таланты, чем заниматься в этой жизни – и нужно лишь правильно их интерпретировать.
Сегодня нужно:
- заниматься самообразованием;
- быть щедрым;
- делиться своей мудростью с окружающими;
- наводить порядок в делах;
- строить планы;
- начинать новые дела;
- радоваться;
- ходить в гости;
- быть активным.
Сегодня нельзя:
- отказывать в помощи;
- провоцировать негатив;
- грустить;
- лениться.
Двадцать второй лунный день и Луна в знаке Дева отвечают за успешное завершение проектов, что были начаты ранее. Главное – не переборщить с критикой (в том числе по отношению к себе самому).
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Гороскоп на 26 декабря 2021: Овен
Сегодня к Овну часто будут обращаться за помощью любители прокатиться на чужой шее. И тут можно сказать разве что: "Сами виноваты". Критика Овна в их адрес будет беспощадна.
Гороскоп на 26 декабря 2021: Телец
Тельца так и будет тянуть покомандовать кем-то. Стоит этим воспользоваться – и возглавить какой-нибудь организационный проект (даже если это будет просто сбор друзей на пиво).
Гороскоп на 26 декабря 2021: Близнецы
Отличный день, чтобы разгрести домашние дела – вдумчиво, не торопясь и не сильно напрягаясь.
Правда, от "домашней акробатики" отвлекать могут друзья и родня: не стоит отказывать им в поддержке, но ее стоит дозировать, если представители знака хотят успеть закончить домашние дела до темноты. Тем более что темнеет зимой очень рано.
Гороскоп на 26 декабря 2021: Рак
В Раке проснется оратор и дипломат. Это может сослужить ему отличную службу при решении рабочих вопросов. А вот в кругу семьи стоит поменьше "умничать": долгое философствование может спровоцировать ссору с кем-то из родни.
Гороскоп на 26 декабря 2021: Лев
Финансовый гороскоп на сегодня очень благоприятен для Льва. Если не настроены сегодня инвестировать или ходить за покупками – то стоит как минимум провести финансовый аудит и составить бюджет на праздники.
Гороскоп на 26 декабря 2021: Дева
Готовьтесь отстаивать свою точку зрения – и свои интересы заодно. При этом не стоит пытаться оперировать к чувствам оппонента – сегодня котироваться будут лишь доводы чистой логики. Так что будьте последовательны и логичны.
Гороскоп на 26 декабря 2021: Весы
Интуиция у представителей знака сегодня на высоте. Это очень поможет им в общении.
Гороскоп на 26 декабря 2021: Скорпион
Сегодня стоит больше доверять своей интуиции. Даже если логических предпосылок для недоверия или опасений нет, а сердце ёкает – то лучше послушаться сердца: сегодня ему виднее.
Гороскоп на 26 декабря 2021: Стрелец
Представители знака будут сегодня излишне подвержены эмоциям. Поэтому день стоит провести максимально уединенно и заниматься той работой, где не нужны напарники и партнеры. Так вы сбережете и свои нервы, и свою репутацию.
Гороскоп на 26 декабря 2021: Козерог
Сегодня не стоит никому отказывать в помощи: за любой совет и поддержку вам воздастся и скоро. А вот навязывать свою помощь, если человек не просит о ней сам – не стоит: такая помощь не пойдет на пользу ни представителям знака, ни объекту подобной благотворительности.
Гороскоп на 26 декабря 2021: Водолей
Не встревайте в конфликты и держитесь подальше от командных проектов! Сегодня – плохой день для вашего взаимодействия с другими людьми.
Гороскоп на 26 декабря 2021: Рыбы
Вероятны обиды и переживания по этому поводу. Но устраивать скандал, чтобы отстоять свое видение справедливости, категорически не рекомендуется. Это очень плохие лунные сутки для выяснения отношений: результат такой дискуссии может быть фатальным для отношений.
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