Гороскоп на 26 декабря 2021 что ждет все знаки Зодиака

Гороскоп на 26 декабря 2021 года всем знакам Зодиака советует заняться мыслительной деятельностью. Это хорошее время для анализа своих поступков, принятия сложных судьбоносных решений и планирования.

Судьба в эти лунные сутки посылает человеку знаки, как ему лучше раскрыть свои таланты, чем заниматься в этой жизни – и нужно лишь правильно их интерпретировать.

Сегодня нужно:

  • заниматься самообразованием;
  • быть щедрым;
  • делиться своей мудростью с окружающими;
  • наводить порядок в делах;
  • строить планы;
  • начинать новые дела;
  • радоваться;
  • ходить в гости;
  • быть активным.

Сегодня нельзя:

  • отказывать в помощи;
  • провоцировать негатив;
  • грустить;
  • лениться.

Двадцать второй лунный день и Луна в знаке Дева отвечают за успешное завершение проектов, что были начаты ранее. Главное – не переборщить с критикой (в том числе по отношению к себе самому).

Гороскоп на 26 декабря 2021: Овен

Сегодня к Овну часто будут обращаться за помощью любители прокатиться на чужой шее. И тут можно сказать разве что: "Сами виноваты". Критика Овна в их адрес будет беспощадна.

Гороскоп на 26 декабря 2021: Телец

Тельца так и будет тянуть покомандовать кем-то. Стоит этим воспользоваться – и возглавить какой-нибудь организационный проект (даже если это будет просто сбор друзей на пиво).

Гороскоп на 26 декабря 2021: Близнецы

Отличный день, чтобы разгрести домашние дела – вдумчиво, не торопясь и не сильно напрягаясь.

Правда, от "домашней акробатики" отвлекать могут друзья и родня: не стоит отказывать им в поддержке, но ее стоит дозировать, если представители знака хотят успеть закончить домашние дела до темноты. Тем более что темнеет зимой очень рано.

Гороскоп на 26 декабря 2021: Рак

В Раке проснется оратор и дипломат. Это может сослужить ему отличную службу при решении рабочих вопросов. А вот в кругу семьи стоит поменьше "умничать": долгое философствование может спровоцировать ссору с кем-то из родни.

Гороскоп на 26 декабря 2021: Лев

Финансовый гороскоп на сегодня очень благоприятен для Льва. Если не настроены сегодня инвестировать или ходить за покупками – то стоит как минимум провести финансовый аудит и составить бюджет на праздники.

Гороскоп на 26 декабря 2021: Дева

Готовьтесь отстаивать свою точку зрения – и свои интересы заодно. При этом не стоит пытаться оперировать к чувствам оппонента – сегодня котироваться будут лишь доводы чистой логики. Так что будьте последовательны и логичны.

Гороскоп на 26 декабря 2021: Весы

Интуиция у представителей знака сегодня на высоте. Это очень поможет им в общении.

Гороскоп на 26 декабря 2021: Скорпион

Сегодня стоит больше доверять своей интуиции. Даже если логических предпосылок для недоверия или опасений нет, а сердце ёкает – то лучше послушаться сердца: сегодня ему виднее.

Гороскоп на 26 декабря 2021: Стрелец

Представители знака будут сегодня излишне подвержены эмоциям. Поэтому день стоит провести максимально уединенно и заниматься той работой, где не нужны напарники и партнеры. Так вы сбережете и свои нервы, и свою репутацию.

Гороскоп на 26 декабря 2021: Козерог

Сегодня не стоит никому отказывать в помощи: за любой совет и поддержку вам воздастся и скоро. А вот навязывать свою помощь, если человек не просит о ней сам – не стоит: такая помощь не пойдет на пользу ни представителям знака, ни объекту подобной благотворительности.

Гороскоп на 26 декабря 2021: Водолей

Не встревайте в конфликты и держитесь подальше от командных проектов! Сегодня – плохой день для вашего взаимодействия с другими людьми.

Гороскоп на 26 декабря 2021: Рыбы

Вероятны обиды и переживания по этому поводу. Но устраивать скандал, чтобы отстоять свое видение справедливости, категорически не рекомендуется. Это очень плохие лунные сутки для выяснения отношений: результат такой дискуссии может быть фатальным для отношений.

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