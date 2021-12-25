26 декабря 2021 – двадцать вторые лунные сутки, когда полезно чаще шевелить своими мозговыми извилинами. Чем стоит заняться сегодня лично вам – узнайте на УНИАН.

Гороскоп на 26 декабря 2021 года всем знакам Зодиака советует заняться мыслительной деятельностью. Это хорошее время для анализа своих поступков, принятия сложных судьбоносных решений и планирования.

Судьба в эти лунные сутки посылает человеку знаки, как ему лучше раскрыть свои таланты, чем заниматься в этой жизни – и нужно лишь правильно их интерпретировать.

Сегодня нужно:

заниматься самообразованием;

быть щедрым;

делиться своей мудростью с окружающими;

наводить порядок в делах;

строить планы;

начинать новые дела;

радоваться;

ходить в гости;

быть активным.

Сегодня нельзя:

отказывать в помощи;

провоцировать негатив;

грустить;

лениться.

Двадцать второй лунный день и Луна в знаке Дева отвечают за успешное завершение проектов, что были начаты ранее. Главное – не переборщить с критикой (в том числе по отношению к себе самому).

Гороскоп на 26 декабря 2021: Овен

Сегодня к Овну часто будут обращаться за помощью любители прокатиться на чужой шее. И тут можно сказать разве что: "Сами виноваты". Критика Овна в их адрес будет беспощадна.

Гороскоп на 26 декабря 2021: Телец

Тельца так и будет тянуть покомандовать кем-то. Стоит этим воспользоваться – и возглавить какой-нибудь организационный проект (даже если это будет просто сбор друзей на пиво).

Гороскоп на 26 декабря 2021: Близнецы

Отличный день, чтобы разгрести домашние дела – вдумчиво, не торопясь и не сильно напрягаясь.

Правда, от "домашней акробатики" отвлекать могут друзья и родня: не стоит отказывать им в поддержке, но ее стоит дозировать, если представители знака хотят успеть закончить домашние дела до темноты. Тем более что темнеет зимой очень рано.

Гороскоп на 26 декабря 2021: Рак

В Раке проснется оратор и дипломат. Это может сослужить ему отличную службу при решении рабочих вопросов. А вот в кругу семьи стоит поменьше "умничать": долгое философствование может спровоцировать ссору с кем-то из родни.

Гороскоп на 26 декабря 2021: Лев

Финансовый гороскоп на сегодня очень благоприятен для Льва. Если не настроены сегодня инвестировать или ходить за покупками – то стоит как минимум провести финансовый аудит и составить бюджет на праздники.

Гороскоп на 26 декабря 2021: Дева

Готовьтесь отстаивать свою точку зрения – и свои интересы заодно. При этом не стоит пытаться оперировать к чувствам оппонента – сегодня котироваться будут лишь доводы чистой логики. Так что будьте последовательны и логичны.

Гороскоп на 26 декабря 2021: Весы

Интуиция у представителей знака сегодня на высоте. Это очень поможет им в общении.

Гороскоп на 26 декабря 2021: Скорпион

Сегодня стоит больше доверять своей интуиции. Даже если логических предпосылок для недоверия или опасений нет, а сердце ёкает – то лучше послушаться сердца: сегодня ему виднее.

Гороскоп на 26 декабря 2021: Стрелец

Представители знака будут сегодня излишне подвержены эмоциям. Поэтому день стоит провести максимально уединенно и заниматься той работой, где не нужны напарники и партнеры. Так вы сбережете и свои нервы, и свою репутацию.

Гороскоп на 26 декабря 2021: Козерог

Сегодня не стоит никому отказывать в помощи: за любой совет и поддержку вам воздастся и скоро. А вот навязывать свою помощь, если человек не просит о ней сам – не стоит: такая помощь не пойдет на пользу ни представителям знака, ни объекту подобной благотворительности.

Гороскоп на 26 декабря 2021: Водолей

Не встревайте в конфликты и держитесь подальше от командных проектов! Сегодня – плохой день для вашего взаимодействия с другими людьми.

Гороскоп на 26 декабря 2021: Рыбы

Вероятны обиды и переживания по этому поводу. Но устраивать скандал, чтобы отстоять свое видение справедливости, категорически не рекомендуется. Это очень плохие лунные сутки для выяснения отношений: результат такой дискуссии может быть фатальным для отношений.

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