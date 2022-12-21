Составлен гороскоп для всех знаков Зодиака на четверг, 22 декабря. Астрологи утверждают, что для некоторых этот день будет очень насыщенным и интересным. Но есть и знаки, представителей которых будут ждать разочарования.
Овен
Овнам стоит выполнить те дела, которые они давно откладывают в долгий ящик. Это, вероятнее всего, касается каких-то личных или семейных вопросов.
Телец
Тельцам стоит позаботиться о финансах. Например, в этот день стоит отказаться от ненужных покупок. Звёзды говорят, что соблазн будет высоким.
Близнецы
Близнецы будут по уши в делах. На них посыпятся задачи от руководства, заказы (для самозанятых Близнецов), будет потребность поработать с каким-то документами. Возможно, в этот день Близнецы будут делать отчет.
Рак
У представителей этого знака Зодиака будет хорошее настроение. Они проведут весь день расслабленно, без лишних стрессов, выполняя повседневные обязанности.
Лев
Львы встревожены текущим положением дел в семье, но 22 декабря стоит ждать какую-то новость, которая их очень обрадует и мотивирует.
Дева
Девам нужно быть очень внимательными. В этот день их захотят обмануть либо подставить.
Весы
Весы будут решать семейные проблемы. Возможно, у них заболеет ребенок или придется ехать к родителям, чтобы оказать какую-то помощь.
Скорпион
Этим людям следует отложить работу на второй план, как следует выспаться и отдохнуть. Если этого не сделать, эмоциональное напряжение будет только расти.
Стрелец
Стрельцам важно не окружать себя ложными надеждами. Звёзды советуют трезво смотреть на ситуации, чтобы не стать жертвой.
Козерог
У Козерогов будет очень хорошее настроение в четверг! Мотивация, улыбки и шутки - это то, что будет сопутствовать весь день.
Водолей
Водолеев ждет шоппинг. Они могут отправиться на предновогоднюю закупку или выбирать подарки родным.
Рыбы
Рыбам стоит помалкивать, поскольку любые их высказывания в этот день 100% будут использованы против них.
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