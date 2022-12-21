Астрологи предупредили, чего следует ожидать от 22 декабря разным знакам Зодиака.

Составлен гороскоп для всех знаков Зодиака на четверг, 22 декабря. Астрологи утверждают, что для некоторых этот день будет очень насыщенным и интересным. Но есть и знаки, представителей которых будут ждать разочарования.

Овен

Овнам стоит выполнить те дела, которые они давно откладывают в долгий ящик. Это, вероятнее всего, касается каких-то личных или семейных вопросов.

Телец

Тельцам стоит позаботиться о финансах. Например, в этот день стоит отказаться от ненужных покупок. Звёзды говорят, что соблазн будет высоким.

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Близнецы

Близнецы будут по уши в делах. На них посыпятся задачи от руководства, заказы (для самозанятых Близнецов), будет потребность поработать с каким-то документами. Возможно, в этот день Близнецы будут делать отчет.

Рак

У представителей этого знака Зодиака будет хорошее настроение. Они проведут весь день расслабленно, без лишних стрессов, выполняя повседневные обязанности.

Лев

Львы встревожены текущим положением дел в семье, но 22 декабря стоит ждать какую-то новость, которая их очень обрадует и мотивирует.

Дева

Девам нужно быть очень внимательными. В этот день их захотят обмануть либо подставить.

Весы

Весы будут решать семейные проблемы. Возможно, у них заболеет ребенок или придется ехать к родителям, чтобы оказать какую-то помощь.

Скорпион

Этим людям следует отложить работу на второй план, как следует выспаться и отдохнуть. Если этого не сделать, эмоциональное напряжение будет только расти.

Стрелец

Стрельцам важно не окружать себя ложными надеждами. Звёзды советуют трезво смотреть на ситуации, чтобы не стать жертвой.

Козерог

У Козерогов будет очень хорошее настроение в четверг! Мотивация, улыбки и шутки - это то, что будет сопутствовать весь день.

Водолей

Водолеев ждет шоппинг. Они могут отправиться на предновогоднюю закупку или выбирать подарки родным.

Рыбы

Рыбам стоит помалкивать, поскольку любые их высказывания в этот день 100% будут использованы против них.

Напомним, таролог Гордеев озвучил сроки победы Украины и возвращения территорий.

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