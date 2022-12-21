Макс Гордеев утверждает, что сейчас сложно называть точные даты окончания войны, поскольку ситуация меняется каждый день.

Известный украинский таролог Макс Гордеев дал прогноз касательно ситуации в Украине на ближайшее время. Он говорит, что боевые действия не превратятся в замороженный конфликт, но и молниеносной победы ожидать не стоит.

Вот что еще Гордеев сказал в интервью Славе Демину:

"Нет, на паузу никто ставить не будет. Не будет повторения Молдовы или Грузии. Цель одна - это победа. Ее получат. Год будет символом нападения нашей страны на соседей. То есть мы уже будем максимально активно показывать, что мы можем напасть".

Также эксперт говорит, что не стоит обнадеживать себя прогнозами о победе и полном освобождении территорий в ближайшем будущем. 2023 год будет сложным.

"На данный момент нет (по картам, - ред) никакого окончания того, что происходит. К сожалению… В первую очередь зависит это от решений высокопоставленных людей. Чтобы меня правильно поняли, я подчеркну - окончание войны - это освобождение всех территорий Украины", - добавил Гордеев.

Макс предполагает, что Украина может вернуться к границам 1991 года в течение двух лет. Однако ситуация может меняться в зависимости от того, какие решения принимают высокопоставленные чиновники.

"Сейчас показывает 2 года. Это сейчас показывает. Многие видели мои ранние прогнозы, где я говорил, что что-то будет в марте и так далее. Понимаешь, каждый раз из-за выбора человека меняется будущее. Сейчас карты показывают 2 года. Через неделю или 10 дней, через 20 дней или через полгода это может закончиться. 2 года - это символичная дата, и на протяжении этого периода есть вероятность окончания войны", - резюмировал Макс Гордеев.

Напомним, таролог Гордеев предупредил киевлян о "прилетах".

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