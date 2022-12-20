Астрологи рассказали, чего следует ждать в среду, 21 декабря.

Астрологи составили прогноз для всех знаков Зодиака на 21 декабря. Узнайте, что на этот день пророчат вам звёзды.

Овен

Овнов будет преследовать усталость. Но все решат физические упражнения - достаточно сделать какую-нибудь зарядку с утра, чтобы пробудить организм.

Телец

Тельцам не стоит беспокоиться о деньгах - уже в ближайшее время их ждут хорошие новости о пополнении финансовых резервов.

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Близнецы

Близнецы в этот день будут ощущать моральное напряжение. Возможно, они поругаются со своими близкими.

Рак

Раки будут делать что-то руками. Например, они захотят заняться вязанием, вышиванием, или будут дома делать какой-то ремонт.

Лев

Львы пойдут на романтическое свидание, их пригласят в кинотеатр или устроят сюрприз дома.

Дева

Девам в этот день звезды обещают приятные встречи, романтическую обстановку и какой-то сюрприз.

Весы

Весам необходимо грамотно спланировать свое время, чтобы везде успеть. Не стоит спешить, но и не нужно откладывать все важные дела до последнего.

Скорпион

Скорпионам 21 декабря подарит новые возможности. Например, им могут предложить новую работу в молодой перспективной компании, или предложить членство в каком-то сообществе. Не стоит отказываться.

Стрелец

Стрельцам не стоит торопить события. Нужно терпеливо ждать все, что готовит представителям этого знака Зодиака судьба.

Козерог

Козероги в первой половине дня смогут закрыть все личные вопросы, а вторую половину полностью посвятят работе. День будет продуктивным и насыщенным.

Водолей

Водолеям стоит ждать не очень приятных новостей, связанных с деньгами. Может быть какая-то крупная финансовая потеря.

Рыбы

Рыбы будут контактировать с людьми из прошлого. Например, им может кто-то из старых знакомых написать или позвонить.

Напомним, названы женские имена, чьи обладательницы точно выйдут замуж в 2023.

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