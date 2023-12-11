Известный Мольфар составил подробный гороскоп - Лев не останется без внимания со стороны звезд.

Яркая личность, умение найти общий язык с кем угодно и большие амбиции - вот чем отличается типичный Лев. Гороскоп на 2024 год подскажет, как действовать, чтобы добиться успеха. Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН составил подробный гороскоп.

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Общий гороскоп (Лев) на 2024 год

2024 год станет насыщенным для рожденных под знаком Льва. Еще до наступления весны большинство тех, кто находится под покровительством этого созвездия, откроют для себя новые перспективы. Прежде всего речь идет о карьере, материальном достатке и положении в обществе. Для какой-то части Львов перспективы будут касаться возможности получения новых знаний, навыков, квалификации.

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В середине года представители знака столкнутся с определенными изменениями в личной жизни. Возможно, у них изменится состав семьи. конец 2024 года станет временем подведения итогов и получения значительных результатов активной деятельности в течение прошлых месяцев.

Женщина-Лев - гороскоп на 2024 год

Львицы будут в центре внимания в течение всего года! Особенно заметным это станет в мае и октябре. У одиноких представительниц знака есть все шансы привлечь немало тех, кто заинтересуется их красотой, остроумием и яркой личностью. Год удачный и для старта нового обучения - знания будут даваться легко, а итоговые испытания пройдут успешно. Полезно приобретать любые новые навыки и не откладывать дела в 2024 году на потом. Во второй половине года стоит уделять больше внимания детям и родителям - вероятно, у них возникнет потребность в помощи, совете и поддержке.

Год весьма благоприятен для снижения веса. Но не стоит поддаваться искушению воспользоваться какой-то экстремальной методикой, обещающей моментальное похудение. Лучше всего сработает принцип "тише едешь-дальше будешь".

Мужской гороскоп (Лев) 2024 год

Мужчины-Львы получат сразу несколько больших шансов на успех в 2024 году. Прежде всего, удачными месяцами будут март, июнь и ноябрь. В это время стоит, взвесив риски, решаться на большие перемены, брать на себя ответственность. Благоприятными станут любые поездки, связанные с работой, переезды, крупные покупки. Но стоит быть осторожнее во время переговоров с теми, от чьих решений многое зависит. Братья, сестры и друзья Льва могут особенно остро нуждаться в его советах и поддержке.

Год подходит для тренировки собственных физических возможностей, таких, как сила и выносливость. Регулярные физические нагрузки скажутся положительно и на здоровье, и на внешнем виде.

Любовный гороскоп (Лев) на 2024 год

Одинокие Львы будут привлекать немало внимания в 2024 году. Особенно высокими шансы на интересное знакомство станут весной и под конец года. А вот с курортными романами в сезон отпусков и обычными знакомствами летом стоит быть внимательнее: есть шанс, что человек, который встретится в это время, не особенно хорошо подойдет для долгосрочных отношений. Впрочем, интуиция Львов и Львиц подскажет им, когда стоит продолжить знакомство, а когда лучше отойти в сторону.

Львы, которые уже находятся в отношениях, получат шанс на расцвет нежных чувств в паре, укрепление любви и взаимного доверия. Для этого им понадобится немного - всего лишь обратить внимание на потребности партнера, поговорить с ним и порадовать чем-то неожиданным, но очень приятным. В ответ они могут рассчитывать на искреннюю благодарность и соответствующие сюрпризы. Кроме того, Львам не стоит скрывать собственные мысли и чувства в этот период. Это пойдет на пользу простоте и ясности взаимодействия в паре.

Финансовый гороскоп на 2024 год (Лев)

2024 год для Львов станет одним из самых успешных финансовых периодов за последнее время. Прежде всего, для представителей этого знака откроются значительные карьерные перспективы. Большинству стоит ожидать их еще в начале года и не упустить своего шанса. Перемены к лучшему могут проявиться как в смене работы или даже сферы деятельности на более выгодную, так и в повышении на старом месте.

Год благоприятен для крупных покупок, особенно вторая его половина. Но это лишь частично касается приобретения любой техники: с выбором таких вещей Львам стоит быть осторожнее, внимательно проверять все документы, характеристики будущей покупки и отзывы на нее. Это хороший год для покупки недвижимости и авто.

Львы, владеющие своим бизнесом или работающие не по найму, не будут испытывать недостатка в платежеспособных клиентах. Но для того, чтобы значительно повысить доход, им придется приобрести некоторые новые навыки. Не помешает и дополнительная реклама своих услуг.

Гороскоп здоровья для Льва на 2024 год

Здоровье - это то, на чем основан успех всего года. Как будут себя чувствовать Львы? В общем, 2024 год пройдет бодро и энергично. У Львов нечасто будет наблюдаться упадок сил и излишняя усталость даже в случае интенсивного графика жизни. Но в начале года стоит подойти ответственно к профилактике простудных заболеваний, весной и летом - чаще бывать на свежем воздухе. А осенью стоит убедиться в том, что их питание здоровое, полноценное и содержит не слишком много вредных компонентов. Март и ноябрь благоприятны для прохождения плановых обследований и других запланированных медицинских манипуляций.

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