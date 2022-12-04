Что ожидает женщину-Водолея в 2023 году и как сложится жизнь у мужчин этого знака - читайте в материале УНИАН.

Представители воздушной стихии встретят Новый год 2023 с размахом, ведь Кролик, как покровитель года, с самого начала готовит для них множество интересных событий. Вам стоит быть готовыми к крутым поворотам судьбы и держать сердце открытым - счастье в личной жизни уже идет к вам в руки.

Гороскоп любви на 2023 год

Одинокие Водолеи вполне могут повстречать хорошего человека летом 2023 года, но есть нюанс - своим недоверием вы рискуете все испортить. Если не научитесь открываться людям и быть с ними честными, то из этой встречи ничего серьезного не выйдет. Также астрологи рекомендуют Водолеям больше вовлекаться в человека и уделять ему свое внимание, иначе партнеру надоест ваш холод и он уйдет к тому, кто окажется более чутким.

Семейные Водолеи будут наслаждаться тишиной и спокойствием, но и здесь не обойдется без напряжения - каждый в паре будет занят своими делами, а времени на партнера не окажется. Из-за этого былая страсть спадет, но помните, что такой опасный момент можно исправить, взяв несколько выходных и посвятив их своей половинке.

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Гороскоп карьеры на 2023 год

Кролик (Кот), как активные животные, обрушат на Водолеев мощный денежный поток, но с одним условием - нужно развивать трудолюбие и целеустремленность. Если вы работаете на кого-то, то просто так повышения и прибавку к зарплате вам никто не даст. Начальство любит тех, кто движется вперед, поэтому повышайте свою квалификацию, развивайте навыки и берите более сложные задачи, укрепляя авторитет в глазах руководства. Именно такая тактика поможет вам быстрее добиться желаемых результатов.

Гороскоп карьеры на 2023 год

Зима в плане самочувствия не станет для вас катастрофическим периодом - достаточно просто тепло одеваться и повышать иммунитет в холодную пору года. А вот весной, в период авитаминоза, лучше заняться своим здоровьем основательно, чтобы текущие проблемы не усугубились к концу лета. Наиболее уязвимыми местами будут желудок и мозги, то есть, астрологи рекомендуют вам быть осторожными с тем, чем вы питаетесь, и беречь психику. Если вы почувствуете легкие симптомы недомогания или усталость - тут же бросайте все и отдыхайте, не шутите со здоровьем.

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