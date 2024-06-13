Узнайте, что вас ждет в эту пятницу.

Эзотерики составили гороскоп на пятницу, 14 июня, по картам Таро. День сулит новые события всем знакам Зодиака. Подробнее - в материале.

Овен

Овнам придется решать семейные и бытовые вопросы. Есть риск, что в вашем доме что-то может пойти не так, например, сломается техника. Ваша задача - быстро справиться с задачей, чтобы не испытывать дискомфорт.

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Телец

Тельцам рекомендуется наладить режим. Правильно питайтесь, занимайтесь спортом, не забывайте о расслаблении, в том числе и о массаже, пейте больше воды и главное - раньше ложитесь спать.

Близнецы

В этот день Близнецы могут установить новые контакты, которые в будущем им очень пригодятся. Будьте более открытыми по отношению к людям, потому что они могут оказать весомое влияние на вас.

Рак

В вашей жизни могут возникать неожиданные проблемы. Из-за этого вы можете даже испытать стресс. Однако астрологи рекомендуют воспринимать их как опыт. Так вам будет легче.

Лев

Львам стоит наконец закрыть все свои "хвосты". Не откладывайте важные дела на потом, потому что они могут скапливаться, а потом вы не будете знать, что с этим всем делать. Помните, что всему свое время.

Дева

Дев сегодня ожидает приятная встреча, связанная с романтической сферой их жизнедеятельности. По словам астрологов, вы будете приятно удивлены. Засыпать вы будете в прекрасном настроении.

Весы

Завтра Весы испытают момент вдохновения, который не стоит упускать. Рекомендуется записывать все идеи, даже если у вас нет времени на их немедленную реализацию.

Скорпион

Скорпионам стоит больше двигаться, заниматься спортом, гулять на свежем воздухе. Не ведите отшельнический образ жизни, потому что ни к чему хорошему это не приведет.

Стрелец

Ваше главное оружие - улыбка, харизма и чувство юмора. Воспользуйтесь этим, чтобы склонить на свою сторону единомышленников. Если будете грустить, то проведете этот день в не очень хорошем настроении.

Козерог

Козерогам стоит отложить решение рабочих вопросов на потом. Эзотерики говорят, что вам нужен полноценный выходной для восстановления сил. Прочтите новую книгу.

Водолей

У вас может возникнуть конфликт с близким человеком. Чтобы не усугубить ситуацию, вам рекомендуется сдерживать негативные эмоции. Если будете проявлять гнев в ответ, то рискуете испортить отношения на долгое время.

Рыбы

Завтра Рыбам важно воздержаться от необдуманных поступков. Не рискуйте и, если не уверены в успехе какого-то дела, лучше отложите его начало.

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