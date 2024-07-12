В этот день весы для знаков поделены между позитивом и негативом.

Астрологи составили гороскоп на 13 июля для всех знаков Зодиака. Узнайте, что в этот день ждет именно вас и к чему стоит быть готовыми.

Овен

Овнам советуют в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Этот день склоняет вас к самостоятельности, поиску своей дороги в жизни и своего неповторимого "я". Ищите свой собственный путь и не будьте, как все.

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Телец

Завтра в любых делах Тельцу будет трудно отличить важное от неважного. Он может придавать повышенное значение второстепенным вопросам и одновременно напрочь забывать о своих основных обязанностях. Если у Тельца нет срочной работы, которая пострадает от его неорганизованности, день обещает пройти продуктивно.

Близнецы

Завтра звезды советуют Близнецам задуматься над тем, как повысить свою планку. Даже если их более-менее устраивает то место под солнцем, которое они занимают, это не повод, чтобы останавливаться. Завтра - отличный день для того, чтобы задуматься над тем, какие конкретные шаги они могут предпринять, чтобы подняться хотя бы на ступеньку вверх.

Рак

Завтра Ракам следует быть крайне осторожным: возможны любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах жизни. Особенно осторожно нужно относиться к деньгам. Звезды предупреждают, что завтра Рак может быть втянут в различные финансовые махинации, чтобы этого не произошло, ему следует вести свои денежные дела внимательнее.

Лев

Завтра в руках Льва все будет гореть. Лев настроен по-боевому, он готов направить свои усилия на любой фронт работ! Другое дело, что ситуация, будто насмехаясь, будет то и дело требовать от него переключать свое внимание с одной задачи на другую. Звезды советуют Львам завтра, несмотря на провокации, сосредоточиться на чем-то одном.

Дева

Замечательный день для всех Дев. Они имеют шанс получить прибыль даже там, где не ожидали. Впрочем, это не имеет ничего общего с найденными на дороге деньгами. Завтра Дева может рассчитывать на щедрые подарки судьбы лишь в том случае, если до этого она вложила немало времени и сил в какой-то проект.

Весы

Хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. В вопросах выстраивания хитроумных схем им просто не будет равных. Посвятив день планированию, Весы не пожалеют: завтрашние идеи способны вывести их на новую высоту!

Скорпион

День наделяет Скорпиона мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны литься из него один за другим. Безусловно, со временем какие-то из этих идей отсеются, однако знаку стоит прислушаться даже к самым фантастическим и невероятным из них.

Стрелец

Сегодня эмоциональный фон и психологическое напряжение просто не дадут Стрельцам справиться с важными проблемами на работе. Постарайтесь не делать необдуманных покупок. Они принесут вам лишь негативные эмоции.

Козерог

В последнее время возможны кратковременные трудности, связанные с нехваткой денег, что способствует упадку жизненной энергии Козерогов. Вы легко можете испортить себе или близкому человеку настроение, если начнете критиковать его по пустякам и высказывать недовольство без причины.

Водолей

Водолеям не советуют спешить - есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять вас к поспешным шагам. Чтобы не наделать ошибок, Водолею следует держать себя в руках. Завтра ему лучше вообще ничего не делать, чем потом корить себя за непродуманные шаги.

Рыбы

Рыбы будут порхать, как бабочка, и жалить, как пчела! Первое касается их непосредственных дел и обязанностей, а второе - конкурентов, которым лучше не становиться у них на пути. Завтра недоброжелателям Рыб можно только посочувствовать.

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