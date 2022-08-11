Узнайте, что ждет вас именно в этот день.

Астрологи составили прогноз на 12 августа 2022 года для всех знаков Зодиака. В этот день повезет не всем. А вот кому таки улыбнется удача - читайте далее.

Овен

В этот день вас ждут неожиданные повороты судьбы. Вам может казаться, что вы находитесь на грани. Поэтому будьте более осторожными.

Телец

Для Тельцов начинается очень интересный период. Вы можете встретить человека из прошлого, с которым у вас завяжуться отношения. Не зря же говорят, хороший бывший - всегда немного будущий.

Близнецы

День будет благоприятным для решения рабочих вопросов. Если вы давно хотели повышение зарплаты, то самое время сказать об этом руководству.

Рак

Первая половина дня будет очень насыщенной, а вот во второй вы можете испытывать упадок сил.

Лев

В этот день вам нужно сократить общение с людьми, так как козни недоброжелателей могут выбить у вас почву из-под ног.

Дева

А вот Девам завтра нужно браться за новые дела. Заручитесь поддержкой близких, и тогда у вас получится совершить прорыв.

Весы

Завтра Весы могут потерять крупную сумму денег из-за своей невнимательности. Если вам нужно подписать какой-то договор, то обратитесь за помощью к юристу.

Скорпион

Ваше начальство высоко оценит ваши старания. Можете рассчитывать на повышение в должности или прибавку к зарплате.

Стрелец

Завтра могут рухнуть ваши мечты и планы. Вероятно, вы узнаете о предательстве близкого человека.

Козерог

Вам может поступить выгодное предложение. Долго не думайте и соглашайтесь на него, если видите перспективу.

Водолей

Вас ждет приятная новость, которая изменит ваше отношение ко многим вещам.

Рыбы

Вам нужно укрепиться на своей позицией как в работе, так и в личной жизни. Сейчас не время для перемен.

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