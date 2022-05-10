В одиннадцатый лунный день, когда Луна растет в знаке Дева, в человеке просыпается особая мощь. Чем стоит заняться в этот день – читайте на УНИАН.

Одиннадцатый лунный день, когда Луна растет в знаке Дева, благоприятен для решения деловых и денежных вопросов (например, можно оформлять выплаты переселенцам или другую социальную помощь), оздоровления и очищения (как себя, так и пространства вокруг). Поэтому гороскоп на 11 мая 2022 года для всех знаков Зодиака приготовил универсальный совет: заняться наведением порядка (в документах, в квартире, в своем внутреннем мире).

Помогает успешной реализации дел и секстиль Солнце-Марс. Правда, из-за квадратуры Солнце-Сатурн придется приложить довольно много сил для воплощения своих планов – но эти силы окупятся стократ. Тем более что, с энергетической точки зрения, это очень мощный день. Главное – направить эту энергию в правильное, наиболее выгодное русло.

Гороскоп на 11 мая 2022: Овен

Отличный день, чтобы окончательно разобраться с некой проблемой, что мешала жить. Положение планет этому способствует: друзья готовы прийти на помощь, а враги отвлечены своими заботами.

Совет дня: радуйтесь даже мелочам. Это придаст жизненных сил, чтобы реализовать всё, что задумали.

Гороскоп на 11 мая 2022: Телец

Сегодня вас порадует завершение некоего проекта, чего вы давно ждали. Может показаться, что всё разрешилось случайным образом – но на самом деле это ваша награда от Вселенной за усилия и старания.

Отпраздновать победу стоит в кругу друзей.

Гороскоп на 11 мая 2022: Близнецы

Не бойтесь брать на себя ответственность и принимать неоднозначные решения – даже если это спровоцирует недопонимания с друзьями и коллегами. Поддержку своему решению можете смело искать у начальства.

Главное – не растерять боевой задор.

Гороскоп на 11 мая 2022: Рак

Приятный день, когда можно передохнуть и наметить новый план. Не бойтесь браться за большой проект – но лучше разбить его на мелкие этапы: вам сейчас важнее презентовать начальству больше маленьких побед – чем одну большую. Такая стратегия окажется более выигрышной.

Гороскоп на 11 мая 2022: Лев

Сегодня всё зависит от вас и ваших желаний. Можете отлежаться на диване – но лучше займитесь рабочими проектами. На работе успех зависит от вашего умения "показать товар лицом". Впрочем, презентации и самореклама сегодня даются вам легко. Направьте эти навыки на заключение союзов с влиятельными людьми.

Гороскоп на 11 мая 2022: Дева

Отличный день для командировок. Даже самые обычные поездки пройдут удачно: подумайте, как лучше всего этим воспользоваться.

А вот чего делать сегодня категорически не стоит – так это заниматься самокритикой: иначе рискуете собственноручно разрушить свои предыдущие достижения.

Гороскоп на 11 мая 2022: Весы

День пройдет в комфортной приятной атмосфере, что будет способствовать и достижению внутренней гармонии, и успешной реализации дел.

А вот вечер лучше провести дома: есть риск попасть в беду, если покинете родные стены.

Гороскоп на 11 мая 2022: Скорпион

Больше молчите и не зацикливайтесь на том, что пока не получается – вот главный секрет сегодняшнего успеха. Если какой-то проект стопорится – отложите его на пару дней и займитесь чем-то другим. Тем более что в интересных предложениях у вас сейчас недостатка нет.

Гороскоп на 11 мая 2022: Стрелец

День может принести серьезные перемены (в работе или связанные с переездом, например) – но бояться их не стоит: сейчас эти перемены к лучшему. Главное – не бойтесь притормозить и дать себе время подумать, осмыслить результаты, к которым эти перемены ведут.

Вечером стоит лечь спать пораньше.

Гороскоп на 11 мая 2022: Козерог

Осторожно с финансами! Сейчас вы можете пережить настоящий денежный шторм, который вполне может окончиться вашим разочарованием. Если понадобится помощь – можете смело положиться на друзей: сейчас это ваш главный козырь и опора.

Гороскоп на 11 мая 2022: Водолей

Привлечь людей на свою сторону поможет искренность и спокойная улыбка. Даже врагов обескуражит подобная тактика. Поэтому не стоит бравировать и врать: если имеется проблема – признайтесь в этом и попросите помощи.

Только не сейте панику и не презентуйте это как "конец света" и "главную проблему на Земле" – подходите к делу спокойно и взвешенно: да, проблема есть, но ее можно решить, причем без чрезмерных усилий.

Гороскоп на 11 мая 2022: Рыбы

Секрет вашего успеха сегодня – терпение. Не торопитесь и не позволяйте мелочам портить вам настроение. Наиболее плодотворно пройдет первая половина дня.

Весь день категорически не подходит для дорогих покупок (особенно – крупной техники).