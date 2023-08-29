Начало осени обещает быть удачным, говорит гороскоп для Льва на месяц.

Сентябрь у Львов будет хорошим месяцем в целом. Мелкие неурядицы и проблемы вполне под силу уладить вам самим. О том, что потребует внимания и осмотрительности, расскажет гороскоп на сентябрь 2023.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2023

У Львов сентябрь обещает быть удачным месяцем. Возможно, что в его самом начале вы не сможете проявить себя с лучшей стороны, но потом раскроете свои творческие способности и добьётесь поставленных целей.

Дела будут идти хорошо, в том числе и в денежной сфере – возможны большие поступления. Но будьте с ними осмотрительными, предупреждает гороскоп на месяц. Есть также вероятность, что в сентябре вы можете получить наследство.

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Гороскоп любви на сентябрь 2023

В начале осени у Львов может возникнуть недопонимание с партнером, но в течение месяца ситуация разрешится. Звезды советуют: разговаривайте. Постарайтесь поделиться с партнером своими проблемами, а не замалчивать их. Отношения с другими членами семьи в сентябре будут теплыми.

Одиноким Львам вторая половина сентября обещает встречу с интересным человеком - вполне вероятно, что вы сильно влюбитесь. Не торопитесь, подумайте, чтобы быть полностью уверенными, прежде, чем брать на себя обязательства.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2023

Здоровье в сентябре будет в порядке, но нужно будет приложить некоторые усилия, чтобы его поддержать. Во второй половине месяца могут беспокоить проблемы с желудком, обратите на это внимание.

Ранее мы публиковали лунный календарь на сентябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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