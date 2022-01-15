Для активных действий текущий месяц не подходит, а вот какие решения окажутся удачными - узнайте на УНИАН.

Январь для многих Козерогов начнется хорошо - и Новый год отметили весело, и никаких серьезных потрясений не переживаете. Текущий месяц благоприятен для того, чтобы построить дальнейшие планы на будущее. Астрологи считают, что особенное везение подарит вам любовная сфера жизни.

Гороскоп карьеры на январь 2022

В первые две недели месяца вам лучше сесть и тщательно обдумать стратегию поведения. Пока все остальные приходят в себя после праздников, вы должны точно знать, куда движетесь и зачем. Как только рабочий ритм будет стабильным - начинайте реализацию задуманного.

В середине месяца будьте внимательны - не исключены неразумные финансовые траты. К тому же, многие незавершенные дела могут помешать новым начинаниям, так что постарайтесь решить все насущные вопросы быстро.

Возможности дополнительного заработка откроются для вас в третьей декаде января. Не отказывайтесь от них - это поможет улучшить материальное состояние. При этом, менять работу или сферу деятельности не стоит - разочаруетесь.

Гороскоп любви на январь 2022

Венера будет покровительствовать вам в этом месяце, поэтому вполне вероятно, что Козероги ощутят прилив сил и сексуальности, так что, познакомиться с кем-нибудь интересным не составит труда. Главное - не торопите события и не пытайтесь определить статус взаимоотношений, а просто наслаждайтесь моментом.

Читайте такжеСтрелец: гороскоп на январь 2022, перечень изменений в этом месяцеТо же самое касается и представителей знака, которые уже находятся в отношениях. Любая ваша попытка расставить все точки над "и" может привести к краху. Отпустите ситуацию и не пытайтесь починить то, что и так работает. Больше времени уделяйте совместному досугу и проявляйте инициативу.

Козероги семейные будут счастливы, если перестанут напоминать партнеру о его прошлых ошибках. Примите волевое решение и начните жизнь с чистого листа - тогда брак заиграет новыми красками. Старайтесь налаживать быт и досуг, исключая негативные эмоции.

Гороскоп здоровья на январь 2022

Астрологи считают, что текущий месяц весьма благоприятен для ухода за собой. На физическом уровне - занятия спортом, обучение новым навыкам, контрастный душ и здоровое питание. На духовном - медитации, чтение интересных книг и возможность развиваться в своих хобби.

Будьте осторожны - астрологи считают, что Козероги в январе могут быть подвержены риску простудных заболеваний. При первых симптомах можно попытаться вылечиться самостоятельно, но если болезнь не уходит - обращайтесь к врачу.

Во второй половине месяца вы можете потратиться на новую вещь или украшение, попробовать слегка изменить имидж. Кардинальных перемен в косметологии звезды не поддерживают - пользуйтесь только знакомыми средствами.

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