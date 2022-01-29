Гороскоп карт Таро расскажет, что сулят карты каждому знаку Зодиака в последний зимний месяц.

Карты таро издавна используются людьми для предсказания будущего. В этих картах люди ищут предзнаменования судьбы и предупреждения. Гороскоп карт таро на февраль расскажет, для кого последний зимний месяц окажется удачным, а кого ждут неприятности.

Овен

Карта месяца: Перевернутый король пентаклей

Февраль будет для вас достаточно трудным месяцем. Ожидается много неприятных сюрпризов. Овны могут стать жертвой мошенников. Особенно опасны для вас телефонные аферисты. Начальство в этом месяце будет настроено против вас, поэтому с ним лучше не спорить.

Телец

Карта месяца: Перевернутая четверка жезлов

Карта советует поставить на паузу свои дела и сделать перерыв в этом месяце. Хорошо будет если удастся взять отпуск. Все задуманное обязательно сбудется в этом месяце, хоть и не так быстро, как хотелось бы. С деньгами в феврале все будет хорошо, но возможны проблемы со здоровьем.

Близнецы

Карта месяца: Восьмерка пентаклей

Близнецам придется работать очень много. Приготовьтесь к большому количеству забот на работе и дома. Карта рекомендует взяться за те дела, которые вы давно откладываете. Месяц удачный для избавления от вредных привычек и приобретения полезных.

Рак

Карта месяца: Мир

В феврале Ракам нужно быть искренними и открытыми перед людьми. Откройте свои настоящие чувства и будьте честны с окружающими. Возможно, кому-то не понравится ваша настоящая личность, но зато вы сможете приобрести верных друзей. В феврале вам откроются новые способности. Судьба будет к вам благосклонна.

Лев

Карта месяца: Смерть

Эта карта означает, что в феврале ваша жизнь кардинально изменится. В лучшую или худшую сторону - зависит только от вас. Карта обещает, что если вы чего-то лишитесь в феврале, значит, так было нужно. Также в этом месяце вы пересмотрите свои взгляды и ценности.

Дева

Карта месяца: Колесо фортуны

В этом месяце вас ожидает большая удача! Любые проблемы и конфликты разрешатся в вашу пользу. Судьба преподнесет там приятные материальные подарки и будет баловать. Отношения с родными также будут развиваться в лучшую сторону.

Весы

Карта месяца: Восьмерка кубков

В феврале судьба не раз будет ставить вас в ситуации, где вам нужно будет проявить решительность и лидерские качества. Чтобы двигаться дальше и решить свои проблемы, очень важно признать свои ошибки. Очень сложно признаться, что вы шли по неправильному пути, но это нужно сделать.

Скорпион

Карта месяца: Четверка кубков

В этом месяце произойдет много хороших событий и приятных знакомств, но они не принесут ожидаемой радости. Вы часто будете чувствовать скуку и непонятную тоску. У Скорпионов скопилось много усталости и злости, снять которую помогут любимые занятия и спорт.

Стрелец

Карта месяца: Перевернутая шестерка кубков

В феврале судьба постоянно будет вставлять вам палки в колеса. Приготовьте к тому, что ваши планы постоянно будут рушиться. В этом месяце напомнят о себе нерешенные вопросы и не вылеченные болезни. Карта советует Стрельцу не быть слишком наивным и не прощать людей, которые этого не заслужили.

Козерог

Карта месяца: Семерка мечей

Февраль позволит вам добиться уважения окружающих и финансового успеха нечестным путем. Хитрости, уловки и предательство сделают вас успешными. А если будете жить честно, то никаких особых успехов не ждите. Как поступать - решайте сами, но помните, что за все нечестные поступки рано или поздно придет расплата.

Водолей

Карта месяца: Восьмерка мечей

Февраль будет не очень удачным. Вас часто будут преследовать мелкие неприятности. Вам придется выполнять неприятные дела и общаться с неприятными людьми. Вы постоянно будете сомневаться в своих поступках. Постарайтесь сильно не переживать, ведь вы всё равно ни на что не повлияете.

Рыбы

Карта месяца: Император

В феврале придется много работать. Вам нужно надеяться только на себя. Не позволяйте перекладывать свои обязанности на коллег и родных или полагаться на их советы. В конце месяца судьба отблагодарит вас за приложенные усилия.

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