Гороскоп карт Таро расскажет, что сулят карты каждому знаку Зодиака.

Карты таро издавна используются людьми для предсказания будущего. В этих картах люди ищут предзнаменования судьбы и предупреждения. Гороскоп карт таро на январь расскажет, для кого первый месяц 2022 года окажется удачным, а кого ждут неприятности.

Овен

Карта месяца: Восьмерка мечей

В январе ваша судьба не будет зависеть от ваших действий. Так что расслабьтесь и плывите по течению. Возможно, вас расстроит то, что вы никак не можете повлиять на свою жизнь. Но не расстраивайтесь - в следующем месяце вы вновь вернете инициативу.

Телец

Карта месяца: Туз кубков

Тельцы станут главными любимчиками судьбы в 2022. Наслаждайтесь этим периодом, ведь вас ждет множество приятных сюрпризов и радостных моментов. Особенно повезет представителям знакам, которые имеют семью или детей. Вы сможете обрести семейное счастье.

Близнецы

Карта месяца: Перевернутый паж жезлов

Январь начнется с не очень приятных новостей в сфере работы. Близнецам, которые имеют свой бизнес, будет несладко в этом месяце. Готовьтесь решать внезапно возникшие рабочие проблемы. Карта советует Близнецам присмотреть к своим коллегам. Среди них может быть завистник или конкурент на вашу должность.

Рак

Карта месяца: Тройка мечей

Январь будет неблагоприятным для общения. Возможны конфликты с друзьями и второй половинкой. Опасайтесь предательства человека, которому вы доверяете. Также вы можете услышать в свой адрес неприятную, но меткую правду. Не обижайтесь, а примите критику к сведению.

Лев

Карта месяца: Рыцарь кубков

Месяц благоприятен для любовных отношений. В общении со второй половинкой вспыхнет небывалая страсть и взаимопонимание. Одинокие Львы обретут крепкую взаимную любовь. В январе Львы встретят мужчину, который изменит их жизнь.

Дева

Карта месяца: Королева кубков

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, для которых 2022 год будет самым тяжелымДевы будут наслаждаться приятным общением в январе. Вас ждут интересные знакомства, встречи с друзьями и семейные посиделки. В январе Девам окажет содействие в личных делах важная для вас женщина, например, мама или подруга. Она поддержит вас в трудные времена.

Весы

Карта месяца: Перевернутый туз кубков

Карты предупреждают Весов о том, что в этом месяце вы будете часто поддаваться эмоциям. Постарайтесь принимать важные решения на основе логики, а не чувств. Особенно часто вам будет мешать нетерпеливость, из-за чего вы будете принимать поспешные решения.

Скорпион

Карта месяца: Паж жезлов

В январе у Скорпионов случится много положительных и приятных перемен, особенно в деловой сфере. Вы будете полны энергии и креатива, и получите заслуженную награду за свои труды. Будьте открыты ко всему новому и непривычному.

Стрелец

Карта месяца: Туз мечей

Возьмите себя в руки и настройтесь на победу, дорогие Стрельцы. Проявляйте свои лидерские качества и не бойтесь демонстрировать свои таланты. Идите к своей цели напролом. Хвалите себя за достижения, которых у вас будет немало.

Козерог

Карта месяца: Пятерка мечей

Первый месяц года будет достаточно сложным. Неприятности и проблемы будут быстро накапливаться. Возможны проблемы со здоровьем. В январе близкие будут пытаться втянуть вас в чужой конфликт и заставят жертвовать своими интересами. Не поддавайтесь.

Водолей

Карта месяца: Двойка кубков

Карта обещает вам взаимную симпатию в любви и дружбе. Вы можете найти хороших друзей или половинку, либо открыть для старых знакомых с новой приятной стороны. Хорошее общение будет с родителями, а свою половинку вы будете понимать с полуслова.

Рыбы

Карта месяца: Шестерка кубков

Эта карта обещает Рыбам очень приятный и позитивный месяц. Ваши проблемы быстро решатся, а болезни отступят. Карта советует вам мыслить позитивнее и избавиться от цинизма, отпустить обиды и неприятные воспоминания.

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