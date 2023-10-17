Гороскоп Таро на 2024 подскажет, каким будет следующий год для всех знаков Зодиака.

Карты Таро издавна используются для гадания и предсказаний. В них люди ищут намеки о будущих событиях и предупреждения об опасностях. Гороскоп карт Таро 2024 подскажет, как пройдет наступающий год у разных знаков Зодиака, что хорошее он вам принесет и о каких неприятностях предостерегает.

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Овен

Карта месяца: Шестерка чаш

Овнов ждет по-настоящему счастливый и успешный год, когда вы обретете душевное равновесие и внутренний покой. Неожиданно исполнится давняя мечта или уже забытое желание. Люди часто будут проявлять к вам щедрость и доброту.

Карта указывает на то, что в 2024 вы часто будете пребывать в прошлом. Прошлое будет источником счастья для вас. Вам захочется пережить приятные эмоции или счастливые моменты из своего детства. Возможна встреча со старыми знакомыми или возобновления интереса к старым увлечениям.

Телец

Карта месяца: Девятка жезлов

Карта говорит о том, что в 2024 году Тельцы почувствуют способность выдержать любые испытания и защитить себя от любых недоброжелателей. У вас появятся сила и стойкость, которых вы от себя не ожидаете. Вы станете сильным и уверенным в себе человеком, который может контролировать судьбу. Любые неприятности и проблемы вы сможете решить достойно и с выгодой для себя.

Близнецы

Карта месяца: Пятерка мечей

Наступающий год для Близнецов будет трудным, предупреждает карта. В вашей жизни начнется длительный период стресса, упадка духа и борьбы с самим собой. В общении с коллегами, родными и друзьями возможны более частые оскорбления, подлые поступки и скандалы. А решение таких конфликтов дастся дорогой ценой. Возможна ситуация, когда вам отомстят за прошлые обиды или унизят.

Рак

Карта месяца: Рыцарь мечей

Прогноз карт Таро на 2024 год предупреждает Раков, что год будет непростым. Вы окажетесь в самом центре неких перипетий и вам придется одновременно решать руководить многими процессами. Также карта указывает на упрямство и огромную уверенность в своей правоте. Вы будете стремительно и без сомнений двигаться к цели, в которой уверены. Но реальность в 2024 году не всегда будет совпадать с вашими представлениями о ней.

Лев

Карта месяца: Башня

Эта карта предвещает для Львов трудный и кризисный год. Назревают неприятные или даже шокирующие перемены, которых вы, тем не менее, давно ждали. Вы всегда знали, что всё так закончится, но не хотели верить в это. Жизнь принудительно избавит вас от ложных убеждений и ненужных стремлений. Перемены, который принесет 2024 год, будут неприятными и трудными, но необходимыми.

Дева

Карта месяца: Колесница

Карта обещает Девам большие перемены, которые порадуют вас. Вы совершите огромный скачок вперед, оставив старые трудности далеко позади. Вам удастся хорошо продвинуться в работе и в личной жизни, а ваши враги будут повержены. В 2024 году вы будете преисполнены энергии и почувствуете, что вам всё по плечу.

Весы

Карта месяца: Восьмерка чаш

Карта символизирует печальное прощание, через которое придется Весам в 2024 году. Вас ждет переход в новый жизненный период, смена приоритетов и ценностей. Возможен разрыв отношений с давними знакомыми или близкими. То, что раньше вдохновляло и радовало, в наступающем году будет вызывать равнодушие. Пока неясно, будет ли новая жизнь лучше или хуже предыдущей.

Скорпион

Карта месяца: Шестерка жезлов

В гороскопе на 2024 год Скорпионам выпала очень счастливая карта, которая символизирует победу во всех начинаниях. Она предвещает заслуженный успех после долгой и напряженной работы. Год будет удачен для ведения бизнеса и любых деловых встреч. Также карта символизирует выздоровление после тяжелой болезни.

Стрелец

Карта месяца: Тройка пентаклей

Стрельцам 2024 год принесет небольшое, но стабильное продвижение на работе. Дела пойдут в гору и задуманное воплотится в жизнь, пусть и не так быстро, как хотелось бы. Но всё, чего вы достигнете, будет результатом ваших собственных стараний. И это вызовет у вас гордость за себя. Но и чужая помощь, совет со стороны будут полезными.

Козерог

Карта месяца: Восьмерка мечей

Гороскоп Таро на 2024 год для всех знаков предупреждает Козерогов, что наступающий год будет непростым и полным неприятных сюрпризов. Вас ждут неожиданные преграды и неприятные препятствия, которые будут мешать добиться желаемого. Карта означает, что в следующем году вы позволите другому человеку управлять вашей жизнью. Также карта может предупреждать о длительной болезни.

Водолей

Карта месяца: Семерка мечей

2024 год у Водолеев будет полон интриг и сплетен. Вы часто будете пытаться решать свои проблемы хитростью, обманом, слухами или лестью. Это необязательно плохо. Не всегда в жизни полезно идти напролом. Возможно вы станете более скрытными и станете меньше делиться подробностями личной жизни. Прямолинейность приведет только к проблемам и попыткам контролировать вас.

Рыбы

Карта месяца: Семерка жезлов

Карта сулит Рыбам успех в сложном деле или длительной борьбе в 2024 году. Однако год не будет для вас простым и безоблачным. Вероятно, у вас появится недоброжелатель, который попытается разрушить ваши планы, приписать себе ваши достижения или помешать вам в каком-то деле. Но эти трудности вы успешно преодолеете. Возможно появление соперника в любви. Карта советует не идти на уступки в 2024 году и проявлять здоровый эгоизм.

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