Многие Стрельцы в начале года радикально изменяет свою жизнь. В чем это проявится - узнайте на УНИАН.

Представители огненного знака в январе не окажутся в числе отдыхающих - первый миллион еще не заработан, а дела сами себя не сделают. Астрологи советуют не поддаваться эмоциям и руководствоваться умом. Только так у вас получится достичь желаемых результатов.

Гороскоп карьеры на январь 2022

Уже в первые дни месяца перед вами откроются замечательные перспективы. Вполне возможны заманчивые предложения по работе или укрепление материального состояния. Не удивляйтесь, если шансы Вселенная пошлет через знакомых - в период ретроградной Венеры это нормально.

Звезды не советуют отказываться от возможностей, но важные договора лучше заключать после 18 января, когда влияние планет будет более удачным. Расслабляться все равно не стоит - внимательно читайте бумаги и советуйтесь со специалистами, если сомневаетесь в чем-то.

В третьей декаде месяца Солнце в соединении с Плутоном раскроет еще более широкие возможности для вашей профессиональной реализации. Но астрологи предупреждают, что ваша бдительность не должна ослабнуть.

Гороскоп любви на январь 2022

Одиноким Стрельцам в любви не особенно повезет - ваш вектор будет направлен на материальные блага. Именно поэтому вы станете рассматривать партнеров лишь с точки зрения состоятельности и предъявлять завышенные требования. Астрологи считают, что в январе вам лучше совсем отказаться от попыток найти любовь и заняться собой - ваше "притянется" само.

Читайте такжеЧетыре знака Зодиака обогатятся в 2022 году - астрологиПредставители знака, у которых есть пара, тоже не должны цепляться за материальное положение. Даже если у вас есть некоторые проблемы с финансами, подумайте о положительных моментах. Недостаточное количество денег - зачастую, не единственная причина ссор. И если ваш союз "на грани", подумайте, из-за чего на самом деле.

Стрельцам в браке астрологи советуют уделить внимание дому и семье. Займитесь ремонтом, почините все, что сломано, купите новые вещи - в общем, сделайте максимум для того, чтобы ваше жилье стало еще более комфортным.

Гороскоп здоровья на январь 2022

Новый год Стрельцы встретят в отличном расположении духа и с крепким иммунитетом, если не будут переохлаждаться. Особенно уязвимое место - горло, поэтому не пейте и не ешьте холодного, носите шарф и не находитесь долго на улице. При возникновении любых симптомов болезни сразу обращайтесь к врачу и не используйте народные методы.

Также звезды не рекомендуют злоупотреблять калорийной пищей. Череда праздников уже закончилась, а вернуть фигуру в желаемый вид может быть не так просто, как кажется. Если вы уже заметили, что поправились, астрологи советуют отказаться от жестких диет. Лучший вариант - спорт, длительные прогулки, здоровый сон и правильное питание.

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