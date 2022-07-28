По его словам, президент Украины будет и в дальнейшем заявлять о себе, будет утверждаться и заботиться о стране.

После начала полномасштабной войны в Украине на плечи президента Владимира Зеленского, как и всех украинцев, выпало немало испытаний. Но многих интересует, что же ждет главу государства в будущем.

Таролог Рамир сделал расписание карт для Зеленского на август 2022 года.

По словам прогнозиста, президент Украины будет сиять как солнце, потому что "первая карта сразу же 19-й старший Аркан — Солнце".

"Президент будет заявлять о себе, утверждаться. Опасных карт здесь для него не выпало. Итоговая карта – восьмерка кубков, которая означает отход. Уход — в плане того, что надо будет возвращать, менять на 180° риторику в своих взглядах. Это может быть связано с окружением - кто-то может уйти из его окружения, ведь восьмерка кубков – это эмоциональная карта, карта близости", - утверждает Рамир.

Он утверждает, что тот, кто находится близко с Зеленским, может пойти куда-то. Возможно, президент кого-то отпустит или отпустит какую-то ситуацию.

"Относительно двойки кубков - это касается государства или населения в целом, идет какое-то движение или ослабление чего-то. Какая-то хорошая информация для благосостояния населения. Президента в этом поддерживать. Произойдет какое — то яркое событие, связанное с ним, вернее с работой, которую он начнет в августе. Это может быть связано со странами-союзниками. Для благоустройства страны Восьмерка жезлов также может показывать оружие - это может быть получение воздушного оружия потому что десятка кубков – это еще и карта защиты, карта защищенного неба. Возможно, он сможет своей работой получить еще какие-то дополнительные защитные средства, оружие — для того, чтобы увеличить безопасность населения", - говорит таролог.

Также рядом с Зеленским всегда выпадает "страна" - то есть, президент всегда заботится о благосостоянии страны, не оставляет ее.

"Опасности для Зеленского я не вижу, но есть торможение в его окружении. Как будто кто-то тормозит его начинания, может, нечаянно, чтобы предостеречь. Выпала десятка пентаклей - карта защиты, броня. Ему по картам предлагают больше защиты, а он отказывается и хочет ослабить безопасность. Выпал король трефовый, итоговая карта - какие-то его действия, которые будут в центре внимания и направлены на дом, то есть на страну. Туз червовый — эта карта дома, карта страны — направлена на улучшение, могут быть сняты ограничения. Возможно начнут выпускать мужчин за границу - только моряков или всех мужчин, которые едут работать за границу. В этом вопросе ему будет помогать дама, женщина — продвигать такое постановление", - утверждает таролог.

Ранее карпатская мольфарка, участница секретного "батальона 14" Магдалена Мочиовски рассказала, что Зеленского защищает сам Господь, потому что он доказал, что он достойный президент нашей страны и не оставил ее в трудные времена, стоит во главе ВСУ и украинского народа.

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