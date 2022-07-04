Президента Украины Владимира Зеленского защищает сам Господь, потому что он доказал, что он достойный президент нашей страны и не оставил ее в трудные времена, стоит во главе ВСУ и украинского народа.
Такое мнение в интервью Апострофу высказала карпатская мольфарка, участница секретного "батальона 14" Магдалена Мочиовски.
"Кроме Господа Бога, который его защищает от самого рождения и привел к этому президентства в такие тяжелые времена, его еще охраняют очень сильные ангелы-хранители. Конечно, его охраняют те люди, те экстрасенсы, которые его очень уважают", - убеждена мольфарка.
По ее словам, судьбу человека определяет не сам человек, она дается от его рождения.
"Господь Бог, когда смотрит на нашу страну, то он предполагает, что в те или иные трудные минуты нужно сделать, чтобы наша нация выстояла. Поэтому этот его путь, которым он идет, был ему назначен с первого дня, как он пришел к этому престолу, к этому президентству. И я имею большую надежду, что с нашим президентом ничего не случится, что Господь привел его к этому невероятно сложному пути для того, чтобы он вывел Украину из этой чрезвычайно тяжелой войны. И вывел с победой", - отметила Магдалена.
Ранее мольфарка рассказала, когда закончится горячая фаза войны в Украине и смогут ли ВСУ одержать победу.