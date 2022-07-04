По ее словам, Господь привел Зеленского к этому невероятно трудному пути для того, чтобы он вывел Украину из чрезвычайно тяжелой войны.

Президента Украины Владимира Зеленского защищает сам Господь, потому что он доказал, что он достойный президент нашей страны и не оставил ее в трудные времена, стоит во главе ВСУ и украинского народа.

Такое мнение в интервью Апострофу высказала карпатская мольфарка, участница секретного "батальона 14" Магдалена Мочиовски.

"Кроме Господа Бога, который его защищает от самого рождения и привел к этому президентства в такие тяжелые времена, его еще охраняют очень сильные ангелы-хранители. Конечно, его охраняют те люди, те экстрасенсы, которые его очень уважают", - убеждена мольфарка.

По ее словам, судьбу человека определяет не сам человек, она дается от его рождения.

"Господь Бог, когда смотрит на нашу страну, то он предполагает, что в те или иные трудные минуты нужно сделать, чтобы наша нация выстояла. Поэтому этот его путь, которым он идет, был ему назначен с первого дня, как он пришел к этому престолу, к этому президентству. И я имею большую надежду, что с нашим президентом ничего не случится, что Господь привел его к этому невероятно сложному пути для того, чтобы он вывел Украину из этой чрезвычайно тяжелой войны. И вывел с победой", - отметила Магдалена.

Ранее мольфарка рассказала, когда закончится горячая фаза войны в Украине и смогут ли ВСУ одержать победу.

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