Ракам посоветовали питать свой внутренний мир состраданием.

Астролог Яна Стерн рассказала, как определиться с целями и намерениями на 2025 год и достигать их в зависимости от знака Зодиака, пишет New York Post.

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Овен - с заботой о себе

По словам астролога, в 2025 году Овны будут находиться "в своей эпохе исцеления". Представителям данного знака Стерн посоветовала подумать о том, как они обычно помогают другим чувствовать/знать/видеть, а затем дать это себе с еще большей любовью: "Примите этот год через намерения действовать и восстановительные практики, которые уважают вашу потребность в отдыхе и восстановлении". Также астролог призвала Овнов посвящать не менее 10 минут каждый день бескомпромиссной заботе о себе.

Телец - проводя время на природе

Как отметила астролог, Тельцов в этом году, скорее всего, ждут некоторые серьезные потрясения: "Позвольте своей естественной стабильности заземлить себя в ритме терпения, чтобы создать основу для 2025 года". Стерн призвала Тельцов чтить земную стихию своего знака, проводя время на природе каждый день.

Близнецы - получая новые знания

По словам Стерн, врожденная способность Близнецов связывать идеи в астрономических масштабах - это именно то, куда они могут направить свою энергию в 2025 году. Чтобы поддерживать открытый ум и побуждать себя еще к большим идеям, астролог рекомендовала Близнецам каждую неделю изучать одну новую тему.

Рак - следуя за желаниями сердца

Ракам астролог посоветовала питать свой внутренний мир состраданием, чтобы создать эмоциональную свободу и процветать в соответствии с желаниями своего сердца. А чтобы правильно настроиться, Стерн порекомендовала представителям этого знака хотя бы один раз в день говорить "нет" всему или кому-либо, кто истощает их драгоценную жизненную силу.

Лев - в гармония с внутренним миром

Львов, по словам астролога, в 2025 году ждут "трудные времена". Чтобы лучше всего поддержать себя и защитить свой мир, она посоветовала им соблюдать ежедневный ритуал благодарности: "Ваша природная щедрость сияет вашим светом и возвышает других. Оставайтесь в гармонии со своим внутренним миром и целью".

Дева - используя "острые" навыки решения проблем

Представителям знака Девы астролог посоветовала развивать дипломатию и использовать свои "острые" навыки решения проблем, "чтобы создавать гармоничные результаты во всех сферах жизни в этом году". Также Стерн предложила Девам создать план на год и вычеркивать из него пункты по мере достижения целей.

Весы - с мантрой

Стерн рекомендовала Весам в 2025 году опираться на врожденное стремление к красоте и справедливости, которое может в тоге вдохновить их "на значимые отношения, преобразующие каждый аспект вашей жизни". Также астролог посоветовала Весам создать для себя еженедельную или ежемесячную мантру, которая будет поддерживать их бесконечный потенциал.

Скорпион - стремясь к совершенству

Представители знака Скорпион будут благословлены относительным спокойствием в этом году, отметила астролог: "Направьте свою мощную энергию на стремление к совершенству для более добродетельного 2025 года".

Стрелец - развивая осознанный подход

Стрельцам 2025 год предложит больше возможностей расширить кругозор и углубить свои стремления, заявила астролог: "Объедините свой дух авантюризма с осознанностью и развивайте осознанный подход к "путешествию" следующих 12 месяцев". И чтобы сохранить веру и не сбиться с пути, Стерн предложила Стрельцам выбрать день недели для размышлений и отчетов о прогрессе.

Козерог - настраиваясь на "высшее Я"

Для Козерогов будет важно в течение 2025-го создать баланс инь-ян, поскольку эта энергия будет накапливаться в течение всего года, отметила Стерн: "Ваша дисциплинированная натура создает устойчивый и уравновешенный подход к вашим целям. Предпринимайте действия, основанные на справедливости и равенстве, чтобы направить себя к гармоничному и эффективному успеху". При этом астролог призвала Козерогов посвящать 11 минут в день, чтобы настраиваться "на своих лучших ангелов и высшее Я".

Водолей - веря и вдохновляясь

Водолеев ждет значимый год, заявила Стерн: "Верьте в свою природную способность к инновациям и вдохновляйтесь". И чтобы поддержать энергию коллективной трансформации, астролог призвала Водолеев основать или присоединиться к сообществу, которые заставит их чувствовать, что все возможно, а прогресс неизбежен.

Рыбы - защищая свои границы

В течение большей части 2025 года представители знака Рыбы будут изучать свои ограничения и запреты. В качестве ежедневной стратегии для достижения ясности Стерн рекомендовала им каждое утро проводить время, визуализируя себя в защитном шаре, оберегающем их потери энергии.

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