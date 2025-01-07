Астролог назвал окончательный год, когда Украина победит в войне

Влад Росс убежден, что скоро все закончится.

Астролог Влад Росс рассказал, когда закончится война в Украине. По его словам, 2025 год будет решающим. Если Украина уговорит президента США Дональда Трампа не идти на капитуляцию нашей страны, то победа будет за нами и уже совсем скоро, продолжил эксперт.

В интервью "Главреду" Росс отметил, что у России не будет ни ресурсов, ни людей для того, чтобы продолжать эту войну.

"Если мы уговорим Трампа не идти на капитуляцию Украины и дать хотя бы год, украинцы смахнут всех врагов со своих территорий в ближайший же год. Воевать России будет некем, разве что северным корейцами. Я считаю, что конец войны предрешён, и победа Украины неотвратима. 2025-й точно станет годом победы Украины", - сказал астролог.

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Кроме того, Влад Росс предсказал переворот в Москве:

"Скорее всего, это случится в марте или сентябре в период коридоров затмений".

Напомним, ранее Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что в 2025 году убьют президента РФ Владимира Путина.

"Уже создана коалиция, которая разрабатывает план по его убийству. Скоро ему придет конец", - говорил астролог.

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