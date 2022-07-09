Речь идет о Девах, Козерогах и Водолеях.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждут кардинальные перемены в жизни в период с 11 по 17 июля включительно.

В списке – Девы, Козероги и Водолеи.

Дева

Для Дев следующая неделя будет очень насыщенной. Кроме успехов на любовном фронте, у них будет шанс изменить все свою жизнь в целом. Важно – настроиться на нужную волну, принять себя и грядущие перемены. Причем, для этого даже не нужно будет выходить из зоны комфорта. Необходимо просто поверить в то, что все возможно.

Козерог

Козерогов перемены могут застать врасплох и сначала даже очень сильно напугать. Когда же этот безумный поток новых событий удастся немного "оседлать", все начнет постепенно и уверено становиться на свои места. Переломный момент ожидается к середине недели. Подготовиться к нему можно только морально. Звезды советуют не закрываться от перемен.

Водолей

Представители этого знака получат несколько доз особенно творческого вдохновения сразу. Хватит не целую неделю. В том числе и для того, чтобы как следует изменить жизнь, наполнив ее чем-то более важным и приятным. Отбросьте сомнения и постарайтесь не переусердствовать с самокритикой.

Напомним, ранее астрологи назвали топ-5 женщин с самым тяжелым характером по знаку Зодиака.

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