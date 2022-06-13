Лишь для четырех знаков Зодиака начавшаяся неделя будет прибыльной.

Астрологи рассказали, как отразится неделя с 13 по 19 июня на знаках Зодиака. Эксперты уточняют, что, судя по положению звезд и планет, денежного счастья стоит ждать лишь четырем знакам.

Так, прежде всего финансовый приход будет у Близнецов. Поскольку это их месяц, то в ближайшие две-три недели у них все будет хорошо складываться не только в денежном плане, но еще в работе, карьерных и бизнес-начинаниях, семье, дружбе.

Энергии Полнолуния в знаке Стрельца принесет хороший капитал Рыбам. Однако астрологи подчеркивают, что начало недели может быть для них не столь успешным, как хотелось бы.

Гармоничное влияние Венеры, Марса и Хирона подарит новые финансовые возможности для Водолеев. Им может прийти крупная сумма денег, о которой те даже не подозревали.

И еще одним счастливчиком недели станут Весы. Им могут предложить новую работу, повысить в должности или вернуть старый забытый долг. Также некоторых из них ждет "счастливый билет" в виде выигрыша в лотерею или списания старых долгов.

Напомним, названы топ-6 самых успешных бизнесменов по знаку Зодиака.

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