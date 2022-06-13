Эти люди имеют так называемую "жилку предпринимателя".

Мало кто об этом задумывается, но умение зарабатывать деньги есть не у всех. Астрологи ответили, почему некоторые люди богаты и успешны, а другие находятся в вечном поиске источников заработка. Эксперты составили перечень знаков Зодиака, чьи представители от природы умеют строить бизнес и вести свое дело на высшем уровне.

Скорпион

Они, безусловно, на первом месте. Они вечно стремятся влезть в "кризисную" ситуацию. Риск - то, чего представители данного знака не боятся, поэтому готовы поставить на кон все, чтобы или эффектно выиграть, или с треском проиграть.

Весы

Уроженцы этого знака неплохо справляются с бумажными делами, коммуницируют с людьми и находят нестандартные решения проблем. Они привлекают деньги, умеют ими грамотно распоряжаться и поддерживают репутацию своей компании.

Стрелец

Стрельцы - это супер-кризис-менеджеры. Им не так интересно работать в компании где все гладко, спокойно и работает "как часы".

Стрельцы предпочитают нестандартные ситуации. У них в руках все "горит и пылает", они могут расположить к себе сотрудников, мотивировать их и правильно обучить.

Близнецы

Мало кто знает, но Близнецы имеют много общего с Гермесом - покровителем торговли. Именно поэтому они от природы умеют договариваться с людьми, прекрасно проявляют себя в торговом неде и доступно умеют доносить информацию до потребителя. Если Близнецы что-то продают, то людям хочется купить это за любые деньги.

Телец

Представители данного знака строят свой успех и собирают достижения благодаря своему же тяжелому труду. Они чаще всего открывают свой бизнес в сфере производства, им близки точные расчеты, таблицы и цифры. Это приносит большой доход.

Рыбы

И еще один знак, чьи представители по праву считаются самыми успешными бизнесменами - это Рыбы. Они очень креативные, творческие и инициативные.

Именно поэтому они могут создать правильную рекламу своему продукту или услуге. Они спокойные, принимают решения по бизнесу без нервов, руководствуясь разумом и трезвой оценкой ситуации.

Напомним, ранее были названы три женских знака Зодиака, которым постоянно не везет в любви.

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