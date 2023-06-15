Этим знакам не повезет в финансовом плане.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в конце июня могут потерять все свои деньги. Водолеи, например, могут потерять крупную сумму денег, а Раков подставят деловые партнеры.

Водолей

Эксперты предупреждают Водолеев, что в конце месяца они могут быть растеряными, что негативно отразится на качестве их жизни. Вы можете потерять кошелек с деньгами и кредитными картами, а также телефон. В результате вам придется взять кредит, чтобы хоть как-то дожить до зарплаты. Однако, учитывая то, что Близнецы часто совершают спонтанные покупки, вы можете потратить деньги не на те нужды. В итоге вы рискуете попасть еще и в долговую яму. Чтобы избежать всего этого, берегите свои вещи!

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Рак

Раки, которые решили запустить новый проект с деловыми партнерами, должны быть очень внимательными при подписывании документов. Высок риск того, что ваши партнеры окажутся вовсе не на вашей стороне - они могут вас серьезно обмануть. В результате вы рискуете потерять не только деньги, но и бизнес. Астрологи советуют вам ничего не подписывать без присутствия юриста. Также вам рекомендуется более тщательно отбирать людей в свою команду, чтобы не стать банкротом.

Напомним, какие знаки Зодиака получат щедрые подарки уже на днях.

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