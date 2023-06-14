Проверьте, попали ли вы в список счастливчиков.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые уже в ближайшее время получат очень щедрые подарки. Кто-то из них получит материальные блага, а кто-то встретит человека своей мечты.

Рак

Раки уже на днях могут получить крупную сумму денег. Это может быть или вознаграждение за вашу работу, или наследство, или другой дорогостоящий подарок. Например, автомобиль, недвижимость, ценные бумаги, акции и прочее. Однако астрологи не советуют вам спешить распоряжаться этим "добром". Лучше взвесьте все за и против и только потом принимайте решение, что с этим всем дальше делать. Подумайте и о будущем, так как вам в любом случае придется обеспечить себе достойную жизнь.

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Весы

А вот Весам повезет на любовном фронте. Судьба подарит вам человека, с которым вы будете буквально на седьмом небе от счастья. Вместе вы не только горы свернете, но и сделаете свою жизнь намного лучше и прекраснее. В июне вы испытаете любовь, страсть, желание, радость. Все эти эмоции позитивно скажутся на вашем эмоциональном состоянии, поэтому и все остальные дела будут удаваться вам с легкостью. Совсем скоро вы можете пойти под венец.

Напомним, два знака Зодиака вскоре столкнутся лоб в лоб с врагами.

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