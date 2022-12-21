Люди, рожденные под этими знаками, могут почувствовать недомогание.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых рискуют столкнуться с проблемами со здоровьем до конца текущей недели, 25 декабря включительно.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Люди, рожденные под этими знаками, могут почувствовать недомогание.

Знаки Зодиака, которые рискуют очень скоро заболеть

Заняться своим здоровьем в указанный период астрологи советуют Овнам. Оздоровительные процедуры, поход к врачу и сдача анализов помогут держать ситуацию под контролем. Важно уследить за здоровьем, не переутомляться и по возможности больше отдыхать.

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Для улучшения своего в том числе физического состояния необходимо заняться самоанализом Тельцам. Он поможет им избавиться от вредных привычек, которые могут стать причинами тех или иных недугов.

Опасности, которые могут негативно сказаться на здоровье, будут подстерегать Весов. Особенно им противопоказаны встречи и общение с негативно настроенными людьми.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждут кардинальные перемены до конца текущей недели.

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