Их ждут неприятности в ближайшее время.

Астрологи назвали три знака Зодиака, в жизни которых все может пойти совсем не так, как они себе это планировали. По словам экспертов, новая неделя принесет им неприятности.

Рак

На этой неделе Ракам предстоит столкнуться с эмоциональными испытаниями. Ваша чувствительность может стать уязвимой стороной, особенно в отношениях с близкими. Возможны моменты, когда вы почувствуете предательство со стороны тех, кому доверяли. Не бойтесь дать волю эмоциям, слезы помогут вам очиститься и найти внутреннюю силу для преодоления трудностей.

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Весы

Эта неделя может оказаться сложной для Весов, особенно в сфере дружбы и партнерских отношений. Возможно, вам придется столкнуться с разочарованием в людях, от которых вы ожидали поддержки. Предательство может прийти оттуда, где вы его меньше всего ожидали. Ваше желание сохранить гармонию может оказаться под угрозой, и эмоции могут взять верх, но важно найти баланс и не потерять веру в себя.

Рыбы

Для Рыб эта неделя будет временем глубоких душевных потрясений. Вас могут ожидать неприятные открытия и разочарования в людях, которых вы считали близкими. Возможно, что кто-то подведет вас в самый неожиданный момент, что принесет боль и слезы. Однако эти испытания помогут вам обрести мудрость и осознать, что иногда нужно отпустить людей, которые не оправдывают ваших ожиданий.

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