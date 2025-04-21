Эта неделя будет самой неудачной в жизни пяти знаков Зодиака

Их ждет непростое время.

Не каждую неделю звёзды благоволят — иногда всё идёт наперекосяк: планы рушатся, настроение скачет, а окружающие будто не слышат. Эта неделя может стать настоящим испытанием для некоторых знаков Зодиака.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Видео дня

Вы можете столкнуться с чувством внутреннего давления и постоянной гонки за результатом. Всё, что обычно даётся легко, вдруг начнёт требовать втрое больше усилий. Конфликты, недосказанности и спонтанные сбои в планах могут серьёзно выбить вас из колеи. Сдержанность — ваш щит на этой неделе.

Близнецы

Неделя принесёт ощущение хаоса и недоверия. Люди, на которых вы рассчитывали, могут подвести, а важные разговоры завершатся не так, как вы ожидали. Также возможны проблемы с документами, техникой или транспортом. Не спешите — именно импульсивные действия будут особенно опасны в эти дни.

Козерог

Ваше стремление быть первым и лучшим может сыграть с вами злую шутку. На этой неделе вы можете столкнуться с неприятием, критикой или даже предательством со стороны тех, кому доверяли. Лучше на время отойти от публичности и сосредоточиться на восстановлении внутреннего равновесия.

Скорпион

Желание вырваться вперёд может обернуться разочарованием. Планы могут срываться один за другим, а вы будете чувствовать, что теряете контроль. Не исключены конфликты в дороге или в сфере финансов. Эта неделя словно проверяет вас на прочность — не пытайтесь бороться с потоком, лучше переждите.

Дева

Эмоциональная нестабильность и ощущение одиночества могут накрыть вас с головой. Вас могут не понять даже близкие, а чужие слова будут особенно ранить. Попытки помочь другим могут обернуться обидой или разочарованием. Позвольте себе отдохнуть от всего и не старайтесь решать чужие проблемы в ущерб себе.

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