Возможна в этот день ракетная атака, это будет горько, будет мучительно.

Экстрасенс Людмила Хомутовская сделала прогноз относительно войны и одной из ключевых дат для Украины - Дня Независимости, который отмечается 24-го августа.

Об этом она рассказала в своем YouTube-канале.

"24-е августа будет неоднозначным. С одной стороны, это все-таки будет праздник по ТВ - будет много речей и призывов. У нас в эту дату будет несколько побед, которые мы будем праздновать. Также карты в эту дату показывают какие-то переговоры, что-то очень важное для Украины", - утверждает она.

Кроме того, возможна в этот день ракетная атака, это будет горько, будет болезненно. То есть с одной стороны будет победа, а с другой - еще война.

Экстрасенс и таролог уточнила, что речь идет о Центре страны, вероятно напряжение и на Севере.

Ранее известный экстрасенс Макс Гордеев предупредил украинцев об опасности к концу июля и попросил быть очень внимательными.

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