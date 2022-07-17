По его словам, сейчас идет максимально негативная ситуация, которая реально угрожает очень многим людям.

Известный экстрасенс Макс Гордеев предупредил всех украинцев об опасности до конца июля и попросил быть очень внимательными.

Соответствующее обращение он обнародовал в своем YouTube-канале.

"Во-первых, будьте очень внимательны: эта неделя будет самой тяжелой за всю историю войны, потому что будут "прилеты" почти по всем регионам Украины", — прогнозирует он.

По его словам, сейчас идет максимально негативная ситуация, которая реально угрожает очень многим людям. Экстрасенс в то же время говорит, что не может утверждать, что это будет пик обострения.

"Но я хочу предупредить, что эту неделю и в принципе до конца этого месяца будет очень тяжело", — подчеркнул Гордеев.

Он пояснил "ад" тем, что ВСУ идут в контрнаступление и отбиваются, поэтому резкое увеличение обстрелов - это реакция оккупантов на это.

Ранее Рубина Цыбульская рассказала, какая судьба ждет Украину в июле 2022 года. По ее словам, июль будет очень напряженным и горячим, страх и усталость людей достигнет максимума.

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