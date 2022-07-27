По словам Макса Гордеева, Винник находится за границей на лечении.

Известный экстрасенс Макс Гордеев сделал расклад на картах Таро и рассказал, куда пропал украинский певец Олег Винник и что с ним сейчас происходит.

По словам эксперта, ему выпала карта, обозначающая то, что Винник сейчас находится за границей вместе со своей любимой женщиной, которую он так тщательно скрывает от общественности.

Также Гордееву выпала карта, которая говорит о том, что Винник сейчас испытывает эмоциональное потрясение. Скорее всего, оно связано с войной в Украине.

"Мне идет подсказка от карты Луна. Она говорит о тяжелом пути человека, тяжелом психо-эмоциональном состоянии. Эта карта свидетельствует и о том, что человек мог уехать за границу не из-за страха войны, а из-за страха за свою психику", - сказал Гордеев на своем YouTube-канале.

Он добавил, что, скорее всего, повелитель "волчиц" сейчас находится в санатории или проходит реабилитацию из-за своего эмоционального состояния.

"Он находится на какой-то закрытой территории. Он сейчас лечится. Такое ощущение, что у него забрали телефон. Он хочет отдалиться от всего мира", - добавил Гордеев.

Напомним, ранее в сеть "слили" фото Винника спустя пять месяцев войны. Он изменился до неузнаваемости.

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