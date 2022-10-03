Речь идет о Харькове, который может пострадать из-за наступления со стороны РФ.

Известный украинский экстрасенс и таролог Макс Гордеев рассказал, стоит ли ждать дополнительной опасности жителям Украины в связи с объявлением в России мобилизации. Подробнее мыслями и предсказаниями он поделился в новом видео на YouTube-канале.

"Для них эта ситуация подвешенная. В первую очередь. Вторая карта, которая выпала, блокированная, то есть информация как-то не сформировалась, но ничего Украине она не сделает. Выпадает и карта справедливости. То есть справедливость на нашей стороне", - сказал Гордеев.

Несмотря на положительную перспективу и справедливость, которая будет в будущем достигнута, опасность для городов все же есть. Как предупредил Гордеев, опасность ждет Харьков.

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"Все те, кто думает, что снова будет мобилизация, что они придут, что они где-то там под Беларусью, и что они как-то там будут пытаться нападать, да, будут пытаться, будут нападать. Но больше всего пострадать от этого может Харьков", - добавил Гордеев.

Он призвал жителей всех регионов Украины не игнорировать воздушные тревоги, поскольку оккупанты нещадно бьют по всем городам и направлениям.

Напомним, экстрасенс Макс Гордеев ответил, стоит ли украинцам готовиться к ядерной войне.

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