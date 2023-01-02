Боевые действия начнут затихать, но угрозы останутся, прогнозирует Цыбульская.

До конца зимы в начале весны 2023 года Украину ждет неожиданный поворот событий на фронте. Украинцам предстоит пережить очень тяжелое и сложное время.

Такой прогноз сделала астролог и таролог Рубина Цыбульская, отметив, что боевые действия к тому времени начнут затихать, хотя энергия войны и угрозы новых атак все еще будут оставаться,

"В начале года будет активное наступление. Идет движение вперед, но через большие препятствия. Много потерь, разрушений, смертей. Время будет очень тяжелое и сложное", - отметила таролог, делая расклад карт.

Начало весны - стадия выздоровления, спрогнозировала Цыбульская.

По ее прогнозу, в указанный период очень много пленных украинцев вернутся домой.

Также таролог прогнозирует новые порядки и законы.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Напомним, астролог Лариса Гресь составила прогноз для Украины на 2023 год и рассказала, закончится ли в этом году война, развязанная Россией. По словам эксперта, война будет длиться весь 2023 год, однако она будет нести немного другой характер.

Экстрасенс и таролог Роман Шептицкий также сделал прогноз для Украины на 2023 год. Как он отметил, ближайшие полгода будут сложными, полного нормального спокойствия еще не будет несколько лет. По его ощущениям - вплоть до 2027 года.