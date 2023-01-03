Лето - это время больших перемен в нашем государстве, говорит астрологический эксперт.

Многие экстрасенсы, астрологи и тарологи прогнозируют, что война в Украине закончится весной 2023 года. Но у ясновидящего нового поколения Валерия Шатиловича другое мнение.

Как он рассказал в интервью YouTube-каналу PeopleLife, боевые действия в Украине должны закончиться летом 2023-го:

"По моим прогнозам, боевые действия должны закончиться с наступлением лета. Но нужно понимать, что каждый из нас влияет на будущее нашей страны. И должен быть настроен на позитив".

Ясновидящий говорит, что для украинцев снова откроется возможность поехать отдыхать, откроют границы, будет тихое мирное небо.

Что ждет Украину в 2023 году - прогноз ясновидящего

По его словам, весна для Украины - это время деоккупации и возвращения своих территорий, подписания договоров, контрактов и большой помощи нашей стране. Наша военная промышленность станет очень сильной. Но все-таки в этот период будут смерти, говорит Шатилович.

Лето - это время больших перемен в нашем государстве, будут меняться политики, нас ждут разоблачения тех людей, которые вредили нашей стране.

Осенью нас ждут некие дипломатические скандалы, подписание договоров, отмечает ясновидящий. Зима - это время, когда можно будет выдохнуть и начать жизнь заново. Мы почувствуем, что мы прошли этот этап.

Когда закончится война в Украине: прогноз Хаяла Алекперова

Ясновидящий и экстрасенс Хаял Алекперов ответил на вопрос, когда в Украине закончится война.

"Я не Бог, разумеется. Где-то я увидел март-апрель, эти месяцы. Я могу ошибаться, но вот в это время что-то будет. Дальше я не могу увидеть. Это хорошие эмоции ушли. Где - то после марта хорошие эмоции", - прогнозирует он.

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