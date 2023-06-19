У них могут быть проблемы со здоровьем.

Астрологи назвали два знака Зодиака, у которых могут обостриться хронические заболевания уже в ближайшее время, а также они рискуют получить новые травмы.

Дева

Девам стоит очень внимательно следить за своим здоровьем. О себе могут дать знать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также ваше слабое место - почки. Если вы испытываете непрерывную боль, то немедленно обратитесь к врачу. Если же вы затяните ситуацию, то рискуете дождаться непроправимых последствий.

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Не пренебрегайте своим здоровьем, так как оно у вас и так часто дает сбой. Будьте осторожны и при выходе на улицу. Обязательно используйте солнцезащитные средства и надевайте головной убор, так как вы можете получить солнечный удар.

Телец

Тельцам стоит быть очень осторожными на дорогах. Вы рискуете попасть в дорожно-транспортное происшествие и получить серьезную травму. Поэтому соблюдайте все меры безопасности.

Кроме того, Тельцам стоит беречь голову. Вы можете испытывать боль, связанную как с какими-то заболеваниями, так и с магнитными бурями. В целом ваше состояние в ближайшее время оставляет желать лучшего.

Напомним, три знака Зодиака ждут большие перемены уже на днях.

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