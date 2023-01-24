Рожденные под этими знаками люди могут потерять источники дохода и ухудшить свое финансовое положение.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых рискуют столкнуться с неприятностями в делах на текущей неделе до 29 января.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди могут потерять источники дохода и ухудшить свое финансовое положение.

Знаки Зодиака, у которых будут проблемы с деньгами - кто в списке

Непредсказуемые дни ждут Скорпионов. Они рискуют поставить под угрозу свое положение на работе и в бизнесе. Причиной могут стать конфликты разного рода. Астрологи рекомендуют представителям данного знака не ввязываться в разборки, не идти на поводу провокаций, стараясь всячески избегать подобных ситуаций. В таком случае у Скорпионов получится понять, почему они сейчас не могут добиться того, чего хотят.

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Непростое время наступило для Козерогов. Особенно им стоит быть максимально осторожными в общении с хитрыми людьми. Астрологи рекомендуют им не доверять всем подряд, это может привести к проблемам с серьезными последствиями и потерям крупных сумм денег.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых добьются успеха в делах на этой неделе.

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