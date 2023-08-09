Рожденные под этими знаками люди могут подпортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнуться с проблемами во второй половине текущей недели (до 13 августа).

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди рискуют подпортить себе жизнь.

Неудачники ближайших дней по знаку Зодиака - кто в списке

Обратить особое внимание на свои финансовые вопросы, стабильность, здоровье и отношения с близкими стоит в указанный период Ракам. Представителям данного знака рекомендуется быть максимально осторожными в ближайшие дни, не принимать рискованные решения и отказаться от сомнительных инвестиций.

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Подорвать свое здоровье и нажить кучу новых проблем в ближайшие несколько дней могут Скорпионы. Вскоре ситуация обязательно изменится в лучшую сторону для них, но сейчас представителям данного знака лучше всего постараться поберечь себя, соблюдать рацион, режим сна и заниматься спортом для укрепления иммунитета. А чтобы избежать проблем другого плана, Скорпионам хорошо было бы проводить больше времени в кругу близких.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых будут особенно успешными до 13 августа.

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